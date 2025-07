In zwei Baugrößen verfügbar – der Airjekt 1 Ceramic mit Verschlussriegel: links die kompakte Türgröße 140 × 200 mm, rechts das bekannte Format 200 × 300 mm. Bildquelle: Raab-Gruppe

Gutes noch besser machen – das gelang Kutzner + Weber, einer Marke der Raab-Gruppe, mit der Weiterentwicklung des Airjekt 1 Ceramic. Das Modell ist jetzt auch in der Türgröße von 140 × 200 mm erhältlich und mit einem Verschlussriegel ausgestattet. So lässt sich der Feinstaubabscheider noch einfacher und platzsparender in vorhandene Schornsteine integrieren. Dies hilft Hausbesitzern und Ofenbauern bei der Umsetzung.

Die Nachrüstung von Feinstaubabscheidern ist nach wie vor ein Thema. Der Hintergrund: Die Austauschfrist für Kamin- und Kachelöfen lief zum 31.12.2024 aus. Neben einem Überhang bereits erteilter Aufträge wird in verschiedenen Bundesländern eine Fristverlängerung akzeptiert oder Hausbesitzer können einen Ausnahmeantrag stellen. Der zuständige bezirksbevollmächtigte Schornsteinfeger kann darüber am besten Auskunft geben. Zudem ist ein Feinstaubabscheider bei neuen Feuerstätten eine gute Investition in den Umweltschutz.

Als optimale Einbaulösung dafür hat Kutzner + Weber die neue Version Airjekt 1 Ceramic mit Verschlussriegel in der Türgröße 140 × 200 mm konzipiert. Durch die raffinierte Befestigung der Abscheideeinheit am Putztürrahmen mit einem hochschiebbaren Riegel hat Kutzner + Weber die Baugröße stark reduziert. Des Weiteren wurde der Keramikisolator verkürzt. Deshalb lässt sich der neue Airjekt 1 Ceramic noch einfacher in gängige Reinigungsverschlüsse im Schornstein einbauen.

Eine Installation in die beliebten Leichtbauschornsteine mit minimaler Außenabmessung ist ebenfalls möglich, sofern diese über geeignete obere Reinigungsöffnungen verfügen. Ein weiterer Vorteil: Die neue Geometrie verlängert die Reinigungsintervalle.

Jetzt zwei Modelle mit Verschlussriegel

Kutzner + Weber hat auch das bewährte Türformat 200 × 300 mm auf die neue Technik mit Verschlussriegel umgestellt. So ist der bisherige Airjekt 1 Ceramic ebenfalls mit einfacherer Handhabung erhältlich. Auf diese Weise kann für die Montage unter Dach je nach Einbausituation die passende Größe gewählt werden.

Der Airjekt 1 Ceramic entspricht dem Stand der Technik gemäß VDI 3670, wie er in der 1. BImSchV für Feinstaubpartikelabscheider gefordert ist, sowie allen Vorschriften. Die Konstruktion mit Verschlussriegel ist in der DIBt-Zulassung 7.4-3442 bereits seit Längerem integriert.

