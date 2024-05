Hauptaugenmerk des Hoval Messestandes lag auf dem innovativen Hybridsystem, das Luft-/Wasserwärmepumpe, Gasbrennwerttechnik, Pufferspeicher, Trinkwassererwärmung und einen Hybridverteiler kombiniert. Dieses System ist speziell für die Modernisierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern konzipiert und stellt eine effiziente Lösung für das SHK-Fachhandwerk dar.

„Die Gespräche mit den Besuchern auf der IFH haben uns bestätigt, dass es aufgrund der geänderten gesetzlichen Anforderungen ein großes Interesse des Fachhandwerks an individuellen Hybridlösungen für den Bestand gibt“, zieht Claudio Corrado, Vertriebsleiter Baden-Württemberg, Resümee. „ Wir sind stolz, dass wir diesen mit dem Hybridsystem 3.0. eine Antwort auf die Anforderungen liefern können.“

Darüber hinaus ebnete Hoval mit der 50 kW Wärmepumpe Belaria® pro mit dem natürlichen Kältemittel R290, einsetzbar für größere Mehrfamilienhäuser, Gewerbeobjekte und Quartiere, den Weg in die Zukunft.

Wohnraumlüftung für individuelle Anforderungen

Einen weiteren Hingucker auf dem Stand, bot das sogenannte Gyroskop, in dem Hoval den Prototypen eines Wohnraumlüftungsgeräts, konzipiert für sehr kleine Wohneinheiten, ausstellte. Symbolisch für das Alleinstellungsmerkmal, dass es in den verschiedensten Positionen montiert werden kann, schwebte die Komfortlüftung im Gyroskop.

Zusätzlich wurden die Luft-/Wasserwärmepumpe Belaria® pro 24, der Hoval Air-Injector zur Luftverteilung bei Hallenklimalösungen sowie das Komfortlüftungsgerät Hoval HomeVent® mit Wärme- und Feuchterückgewinnung, präsentiert. Als platzsparende Lösung zeichnet sich die Wohnraumlüftung HomeVent® auch dadurch aus, dass eine Aufstellung auf dem Balkon möglich ist.

„Die IFH war für uns ein voller Erfolg. Unser Ziel war es, im persönlichen Gespräch noch mehr über die aktuellen Bedürfnisse des SHK-Fachhandwerks zu erfahren, um auch zukünftig als Partner und Berater an der Seite unserer Kunden stehen zu können. Das ist uns gelungen und wir konnten zudem viele neue Kontakte knüpfen. “, erklärt Geschäftsführer der Hoval GmbH Wolfgang Allgäuer.

Nachhaltigkeitskonzept auf der IFH

Der Messestand, inspiriert von der Hoval Heimat, den Liechtensteiner Alpen, zeichnete sich durch ein nachhaltiges Design aus. Die verwendeten Bauteile wurden teilweise bereits auf der IFH 2022 eingesetzt und erlebten nun einen zweiten Auftritt. Die ergänzten Elemente werden bei der IFH 2026 erneut zum Einsatz kommen.

„Mit unserem Messeauftritt haben wir es geschafft, die gesamte Hoval DNA zum Ausdruck zu bringen. Vom Design über die Produkte, den Cateringbereich und unsere Mitarbeiter, konnten wir vermitteln, wofür Hoval steht: Technologiebegeisterung und einen familiären Service“, erklärt Hagen Jakubek, Vertriebsleiter Bayern.

Fahrplan in die Zukunft

Derzeit weitet Hoval seine Produktionskapazität deutlich aus und baut am Hauptsitz in Vaduz (Liechtenstein sowie in Istebne (Slowakei) neue Wärmepumpen-Produktionen auf. Auch in Deutschland wird investiert: Bis Ende des Jahres werden auf dem Unternehmensgelände der Tochtergesellschaft YADOS in Hoyerswerda zwei zusätzliche Werkshallen mit insgesamt 12.500 qm2 Fläche entstehen. Das Unternehmen reagiert damit auf den massiven Ausbau von Fernwärmenetzen und die steigende Nachfrage nach Wärmepumpen.