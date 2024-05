Neben dem traditionsreichen Gasthaus Baumann - im Alpenvorland zwischen München und dem Tegernsee gelegen - plante und errichtete die Gastronomen-Familie einen modernen Zubau. Das neue Gebäude ist zur Hälfte ein Hotel mit 16 Zimmern, in der anderen Hälfte sind 10 Wohnungen untergebracht. Einen Schritt Richtung Nachhaltigkeit stellt dabei die Haustechnik dar: Dank ausgefeilter Planung und Technologie ist es möglich, den hohen Bedarf an Raumwärme und Warmwasser ausschließlich mit effizienten Wärmepumpen und erneuerbarer Energien zu decken. Eine Photovoltaikanlage mit 120 kWp komplettiert das ökologisch und ökonomisch nachhaltige Gesamtkonzept.

Nachhaltige Systemlösung für Hotel

„Wir wollten zeitgemäß heizen. Mit der neuesten Technik in allen Bereichen sind wir gerüstet für die Zukunft“, sagt Ludwig Klier, Hotelbesitzer in dritter Generation. Als intelligente Lösung wurde ihm eine Wärmepumpen­Anlage empfohlen, für die es zudem großzügige Förderungen gab. Die wichtigsten Voraussetzungen für einen klimafreundlichen und kostengünstigen Betrieb der Heizung wurden von Anfang an mitgeplant: eine hochwertige Bauweise mit optimaler Dämmung und die große hauseigene PV-Anlage, die das Gebäude samt Wärmepumpen mit grünem Strom versorgt. Wie innovativ das Projekt ist, bestätigt Matthias Moosbauer von Hoval: „Aufgrund des hohen Brauchwasser- und Wärmebedarfs kommt bisher kaum ein Hotel ohne Gas, Öl oder Pellets aus. Das neue Haus ist eines der wenigen Hotels, die komplett CO2-neutral heizen und kühlen.“

Vorteile der Kaskadenschaltung

Neueste Technik von Hoval sorgt dafür, dass auch Wärmepumpen im geforderten Leistungsbereiche arbeiten. „Mit der Belaria® erreichen wir das passende Temperaturniveau von 60 Grad für das Warmwasser und 55 Grad beim zirkulierenden Heizwasser“, so Moosbauer. Für den Neubau im bayerischen Otterfing wurden drei Belaria® pro (24) Luftwärmepumpen installiert - eine für alle Wohnungen und zwei für den Hotelbereich. Dass die beiden Hotel-Wärmepumpen in Kaskade geschaltet sind, erhöht die Leistung, spart Energiekosten und gibt Sicherheit, wie Matthias Moosbauer erklärt: „Die Leistungsspanne reicht dadurch von 10 bis 48 kW. Durch die stufenlose Modulation passt sich die Luftwärmepumpe an den Energiebedarf an und erzeugt nur das, was gerade gebraucht wird.“ Bei hohem Heizbedarf arbeiten die beiden Geräte zusammen. In der Übergangszeit hingegen laufen sie abwechselnd. Auch bei etwaigen Ausfällen oder bei Wartungsarbeiten springt die jeweils andere Wärmepumpe ein. Damit ist die Versorgung im laufenden Hotelbetrieb jederzeit sichergestellt. Für die Monoblock-Wärmepumpe sprach auch das enge Baugrundstück, ergänzt Moosbauer: „Das kompakte Innengerät der Belaria® spart Platz im Technikraum, und für die Luftpumpentechnik boten sich im Außenbereich genügend Möglichkeiten.“

Fußbodenheizung und Deckenkühlung smart geregelt

Im Winter versorgen nun die Wärmepumpen die Fußbodenheizung, und im Sommer können die Räume über die Betonkernaktivierung in der Decke sanft gekühlt werden. Dank Gebäudeleittechnik und Smart-Home-System lässt sich die Temperatur in jedem Raum und für jeden Bedarf individuell regeln. „Die Anlage läuft einwandfrei“, so das zufriedene Fazit des Hoteliers, der bei seinen Gästen nun zusätzlich mit klimafreundlicher Technik punkten kann.