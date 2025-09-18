Zur feierlichen Eröffnung des Werks begrüßte Hoval Co-CEO Fabian Frick Vertreter aus Politik und Wirtschaft wie den slowakischen Außenminister Juraj Blanár sowie Ministerpräsidentin Denisa Saková.

Mit der Eröffnung der neuen ePlant in Istebne setzt Hoval ein starkes Zeichen für die Energiezukunft Europas. Die Investition von rund 60 Millionen Euro stärkt die Wärmepumpenkompetenz des Unternehmens, schafft bis 2030 bis zu 600 Arbeitsplätze und unterstreicht den Anspruch, technologische Führungspositionen im europäischen Markt einzunehmen.

Ein klares Bekenntnis zur Energiewende

Die ePlant ist die größte Produktionsstätte der Hoval Group. Mit einer Kapazität von bis zu 32.000 Wärmepumpen pro Jahr leistet sie einen wesentlichen Beitrag, um die Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen zu decken. Das Projekt ist Teil einer langfristigen Unternehmensstrategie, Produktionskapazitäten flexibel auszubauen und Europas Energiewende aktiv mitzugestalten.

Nachhaltigkeit als Standard

Die neue Produktionshalle wurde nach Green-Factory-Prinzipien errichtet: Photovoltaikanlage (400 kWp), Energierückgewinnung mit Hoval-Plattenwärmetauschern, begrünte Dächer und Wände, Regenwassernutzung sowie ein hochmodernes Smart-Building-System. Damit setzt Hoval Maßstäbe für nachhaltige Industriearchitektur und zeigt, wie ökologische Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können.

Europäische Dimension

Die Einbindung hochrangiger Vertreter aus Politik und Wirtschaft bei der Eröffnung unterstreicht die Bedeutung des Projekts über die Region hinaus. Unter den Gästen waren der slowakische Pre­mierminister Robert Fico, seine Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin Denisa Sakova, Außen­minister Juraj Blanar sowie Liechtensteins Wirtschaftsminister Hubert Büchel. Ihre Präsenz verdeutlicht die internationale Dimension des Projekts und wie Unternehmen, Regionen und St aaten gemeinsam Antworten auf zentrale Herausforderungen der Energiewende geben können.

Stimmen zur Eröffnung:

Richard Senti, Verwaltungsratspräsident Hoval Group:

„Mit der ePlant in Istebne bekennen wir uns klar zur Energiewende und zur Verantwortung, die Hoval als international tätiges Unternehmen trägt. Diese Investition stärkt unsere Position in Europa, schafft Verlässlichkeit für unsere Mitarbeitenden und eröffnet unseren Kunden neue Perspektiven.”

Robert Fico, Premierminister der Slowakei:

„Das neue Werk in Istebne ist ein wichtiges Projekt für unsere Region. Es bringt innovative Tech - nologien in die Slowakei und leistet einen wertvollen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung.“

Denisa Sakova, stellvertretende Premierministerin und Wirtschaftsministerin der Slowakei:

„Ich freue mich sehr, dass Hoval sich entschieden hat, in dieser Größenordnung in diesen Standort zu investieren. Dieses Projekt stärkt die Region, schafft Perspektiven für unsere Menschen und unterstützt die Strategie der Slowakei, Industrie und erneuerbare Energien weiter aus-zubauen.”

Hubert Büchel, Wirtschaftsminister Liechtenstein:

„Mit der ePlant in Istebne zeigt Hoval, wie ein liechtensteinisches Unternehmen international Maß-stäbe setzen kann: in Technologie, Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit. Dieses Projekt ist ein star-kes Signal für die Innovationskraft unseres Landes und für die Partnerschaft zwischen Liechtenstein und der Slowakei.“

Ausblick

Mit der ePlant stärkt Hoval seine Präsenz in Europa, schafft hochwertige Arbeitsplätze und leistet einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft. Das Projekt zeigt: Verantwortung für Energie und Umwelt beginnt mit Investitionen, die technologische Innovation und regionale Wertschöpfung verbinden.