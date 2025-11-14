Foto/Bildmaterial: UWS Technologie GmbH
14.11.2025  Pressemeldung Alle News von UWS

UWS: Herbstzeit – Frostgefahr - Wie Ihre Aufbereitungsgeräte und Harze den Winter zuverlässig überstehen

Der Herbst markiert nicht nur den Heizstart, sondern leitet auch die frostbedingte Risikophase für Aufbereitungstechnik ein. Bereits wenige Minusgrade genügen, um Wasserreste in Schläuchen, Kartuschen oder Geräten gefrieren zu lassen – mit Folgen wie Undichtigkeiten oder geplatzten Gehäusen. Daraus resultieren drei zentrale Handlungsempfehlungen:

1. Lagerräume frostfrei halten – Geräte, Harze und Zubehör sollten stets über 0 °C gelagert werden, idealerweise mit Temperaturüberwachung und Alarmfunktion. 

2. Fahrzeuglagerung vermeiden – Im Transporter über Nacht gelagerte Aufbereitungsgeräte oder Harzbehälter können bei sinkenden Temperaturen Schaden nehmen. Besser: Nur morgens einladen, abends ins Warme bringen. 

3. Mischbettharz korrekt lagern – Auch wenn das Harz selbst nicht sofort durch Kälte beschädigt wird, kann eingefrorenes Wasser im Harzmantel oder Kartusche zu Rissen oder Funktionsverlust führen. 

Mit dem Hinweis „Vorbeugen ist günstiger als ersetzen“ appelliert UWS an SHK-Profis, jetzt aktiv zu werden – ein kurzer Check genüge, um mögliche Winterausfälle und damit verbundenen Serviceeinsätze zu vermeiden.

In einem aktuellen Blogbeitrag gibt das Unternehmen praxis-relevante Hinweise, wie Geräte und Mischbettharze sicher durch die Wintermonate kommen. 

uws-technologie.de/frostschutz-fuer-profis-so-ueberstehen-deine-uws-geraete-und-harze-den-winter/

UWS Technologie GmbH
UWS Technologie GmbH
Sudetenstraße 6
91610 Insingen
Deutschland
Telefon:  +49 9869 91 91 0 0
www.uws-technologie.de
