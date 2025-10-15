ie UWS Technologie GmbH freut sich über eine besondere Auszeichnung: Die vollautomatische Nachspeisung Heaty Complete Professional wurde vom PLUS X AWARD, Europas größtem Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle, in gleich fünf Kategorien prämiert. Die Jury würdigt das System für Innovation, High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität und Ergonomie.

Digitalisierung trifft Handwerksqualität

Die Heaty Complete Professional setzt neue Maßstäbe in der automatischen Nachspeisung von Heizungsanlagen. Herzstück der Innovation ist die intelligente Cloud-Anbindung via integrierter eSIM, die eine lückenlose Dokumentation sämtlicher Nachspeisevorgänge ermöglicht. „Diese digitale Vernetzung bietet echten Mehrwert für alle Beteiligten – vom Anlagenbetreiber über den Installateur bis zum Wartungsbetrieb", erklärt Marketingleiter Antonio Pecht von UWS Technologie.

Sicherheit und Effizienz im Fokus

Der Leckageschutz und die präzise Steuerung des Nachspeisevorgangs sorgen für maximale Betriebssicherheit. Der integrierte Wasserzähler dokumentiert jeden Liter und ermöglicht so eine transparente Überwachung des Anlagenzustands. Die klar strukturierte, praxisgerechte Menüführung erleichtert die Inbetriebnahme und den täglichen Betrieb erheblich.

Die beiden Varianten der Heaty Complete Professional ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anlagengrößen. Die einfache Installation und die hochwertige Verarbeitung unterstreichen den Anspruch an Qualität und Handwerksfreundlichkeit. „Mit dem Heaty Complete Professional bieten wir dem SHK-Fachhandwerk eine Lösung, die Zuverlässigkeit, Digitalisierung und Nutzerorientierung perfekt vereint", so Pecht.

Über den PLUS X AWARD

Der PLUS X AWARD ist das weltweit größte Innovationsgremium für Technologie, Sport und Lifestyle. Produkte werden für ihre Innovationskraft, hohe Qualität, Bedienkomfort, Funktionalität, Design, Ergonomie und weitere Qualitätsmerkmale ausgezeichnet.

Details zur Heaty Complete PROfessional