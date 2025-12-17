Unsere Schwesterfirma HEATpower24 GmbH erweitert ihr Team und sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Servicetechniker (m/w/d) für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Als spezialisierte Service-Firma unterstützt das Unternehmen das SHK-Handwerk bei der normgerechten Aufbereitung, Inbetriebnahme und Wartung von Heizanlagen – sowohl im Neubau als auch im Bestand, bei Reklamationen oder besonderen technischen Anforderungen.

Die HEATpower24 GmbH versteht sich als wichtiges Bindeglied zwischen Bauherren, Handwerksbetrieben, Kommunen sowie Fernwärmeversorgern und stellt ihre Leistungen als Full-Service-Anbieter zur Verfügung. Neben der fachgerechten technischen Umsetzung spielt auch die umfassende Dokumentation inklusive Bildmaterial eine zentrale Rolle. Als Tochterunternehmen und exklusiver Servicepartner von Aalberts Hydronic Flow Control, bekannt durch die Marken UWS, Flamco, Simplex und Meibes, gewährleistet HEATpower24 reibungslose Wartungsabläufe, Reparaturen und Inbetriebnahmen moderner Anlagen.

Einsatzbereich: Technische Helden im Alltag

Servicetechniker übernehmen bei HEATpower24 vielfältige und verantwortungsvolle Aufgaben: Dazu zählen die Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Überwachung technischer Einheiten wie Heizwasseraufbereitungsanlagen, Druckhaltungen und Übergabestationen direkt beim Auftraggeber vor Ort. Ebenso gehört die Übergabe funktionsfähiger Anlagen inklusive Kundeneinweisung zum Tätigkeitsfeld.

Darüber hinaus führen die Techniker Service- und Reparaturarbeiten selbstständig durch, übernehmen die Lagerführung ihres dezentralen Zwischenlagers und verantworten die termingerechte Lieferung an Kunden. Ergänzt wird das Aufgabenprofil durch die Erstellung von Dokumentationen und Serviceberichten.

Fachliche und persönliche Anforderungen

Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber mit einer abgeschlossenen technischen oder handwerklichen Ausbildung und Kenntnissen im SHK-Handwerk. Mehrjährige Berufserfahrung im technischen Kundendienst ist von Vorteil, ebenso Kenntnisse in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie der Druckhaltetechnik. Sicherer Umgang mit gängigen EDV-Programmen, ein Führerschein der Klasse B sowie sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift werden vorausgesetzt. Englischkenntnisse sind wünschenswert.

Persönlich überzeugen die Kandidatinnen und Kandidaten durch hohe nationale Reisebereitschaft, ausgeprägte Kundenorientierung, Empathie sowie eine selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise. Eine gesunde Portion Humor und ein freundliches Auftreten runden das Profil ab.

Attraktive Rahmenbedingungen und langfristige Perspektive

Die HEATpower24 GmbH bietet ihren Mitarbeitenden ein umfassendes und zukunftsorientiertes Leistungspaket. Dazu zählen vermögenswirksame Leistungen, ein Arbeitgeberzuschuss von 20 Prozent zur betrieblichen Altersvorsorge sowie eine betriebliche Krankenzusatz- und Unfallversicherung. Mit dem BusinessBike-Angebot wird nachhaltige Mobilität gefördert.

Für eine ausgewogene Work-Life-Balance sorgen 30 Tage Jahresurlaub sowie zusätzlicher Sonderurlaub zu familiären Anlässen. Ein Lebensarbeitszeitkonto ermöglicht eine flexible Planung des Ruhestands. Die Position wird mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag angeboten und bietet langfristige Sicherheit in einem wertschätzenden Betriebsklima mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und starkem Teamzusammenhalt.

Interessierte Fachkräfte sind eingeladen, Teil eines engagierten und dynamischen Teams zu werden und ihre technischen Heldenkräfte bei der HEATpower24 GmbH einzusetzen.

Details zu den Stellen: jobs.uws-technologie.de/de