In der modernen SHK-Branche sind effiziente und passgenaue Dämmungslösungen unerlässlich. Mit der ES-Box bietet GWK Kuhlmann eine hochwertige Lösung für die Wärmedämmung von Flanschventilen, die den aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht.

Hervorragende Dämmeigenschaften und robuste Konstruktion

Die ES-Box wird aus Polyurethan-Hartschaum gefertigt, der mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,025 W/mK bei 40°C nach EN 12667 überzeugt. Der äußere Mantel besteht aus grauem Polystyrol (RAL 7040), wodurch die Dämmung stabil sowie widerstandsfähig gegenüber Kratzern und Stößen ist. Je nach Nennweite werden die Boxen mit Spannringen oder Spannbändern aus Stahl verschlossen, was eine sichere und einfache Montage gewährleistet.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und schnelle Verfügbarkeit

Die ES-Box deckt Nennweiten von DN10 bis DN150 ab und ist für Nenndruckstufen von PN6 bis PN40 (bei DN15 bis DN80) bzw. PN6 bis PN16 (bei DN100 bis DN150) ausgelegt. Dank der GWK Kuhlmann Passliste kann die passende ES-Box für ihre spezifische Armatur schnell und unkompliziert ermittelt werden.

Einfache Handhabung und Wiederverwendbarkeit

Ein besonderes Merkmal der ES-Box ist ihre abnehmbare und wiederverwendbare Konstruktion. Dies erleichtert nicht nur die Montage, sondern ermöglicht auch eine flexible Anpassung bei Wartungsarbeiten oder Systemänderungen. Die ES-Box wurde vom Materialprüfamt als Formteil geprüft und verfügt somit über ein eigenes Materialprüfzeugnis, dass die hohe Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts unterstreicht.

Vertrieb über den Fachgroßhandel

Um eine flächendeckende Verfügbarkeit sicherzustellen, erfolgt der Vertrieb der ES-Box ausschließlich über den Fachgroßhandel. Dies garantiert, dass Fachhandwerker und Isolierer stets Zugriff auf dieses hochwertige Produkt haben und von kompetenter Beratung profitieren können.

Mit der ES-Box setzt GWK Kuhlmann neue Maßstäbe in der Dämmung von Flanschventilen und bietet der SHK-Branche eine effiziente, flexible und qualitativ hochwertige Lösung.