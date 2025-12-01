Die GWK Kuhlmann GmbH erweitert ihre erfolgreiche Produktreihe EPP-Box um die neue Serie „AP-WZ“, die speziell für Aufputz-Wasserzähler und Aufputz-Wärmemengenzähler entwickelt wurde. Die neue Dämmvariante ist ab sofort verfügbar und bietet eine ebenso effiziente wie praxisnahe Lösung für die Anforderungen der SHK-Branche.

Die EPP-Box Serie AP-WZ ist eine abnehmbare und wiederverwendbare Armaturendämmschale. Sie eignet sich für viele handelsübliche Wasser- und Wärmemengenzähler und ist in den Farben anthrazit und silbergrau erhältlich. Die neue Serie ist auf Armaturen mit der Nennweite DN15 bzw. ½“ abgestimmt und überzeugt durch eine besonders einfache Handhabung. Die Dämmboxen verfügen über einen internen geometrischen Verschluss, sind abnehmbar und wiederverwendbar und nehmen keine Feuchtigkeit auf.

„Mit der neuen EPP-Box AP-WZ können wir eine weitere Lösung für eine schnelle und einfache Dämmung anbieten“, erklärt Dominic Schmelter, Vertriebsleiter Handel bei GWK Kuhlmann. „Die Serie ist ein weiterer Baustein zum Energiesparen – und davon profitieren sowohl Installateure als auch Bauherren und Bewohner. Unsere EPP-Boxen stehen für Qualität, Langlebigkeit und Praxistauglichkeit – Werte, die wir auch mit dieser Erweiterung konsequent fortführen.“

Mit der Erweiterung der Produktreihe setzt GWK Kuhlmann erneut Maßstäbe in Sachen Qualität, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen blickt auf 35 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Dämmungen zurück – mit einer Produktion ausschließlich in Deutschland.

Die EPP-Box AP-WZ ist ab sofort lieferbar und über den Fachgroßhandel erhältlich.