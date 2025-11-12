Seit dem 1. Oktober ist Dominic Schmelter wieder Teil des Vertriebsteams von GWK Kuhlmann.

Um unseren Kunden auch künftig die bestmögliche Betreuung zu bieten, verstärkt der erfahrene Vertriebsleiter Handel erneut das Team.

Neben den Aufgaben als Vertriebsleiters, übernimmt Dominic Schmelter auch als Ansprechpartner für unsere Kunden die Region Mitteldeutschland – dazu gehören u.a. Nordrhein-Westfalen, Süd-Niedersachsen, Nord-Hessen, Thüringen und Sachsen.

Mit seiner langjährigen Erfahrung im Vertrieb und seiner engen Verbundenheit zu unseren Kunden bringt er wertvolles Know-how und persönliche Kompetenz in die Betreuung des Gebietes ein.

Das Vertriebsteam von GWK Kuhlmann ist damit wieder vollständig:

Dierk Wentzien betreut die Kunden in Norddeutschland und Ostdeutschland

Ralf Steinhilber ist zuständig für Süddeutschland und Österreich,

und Dominic Schmelter übernimmt erneut den Bereich Mitteldeutschland.

Wir freuen uns sehr über die Rückkehr von Dominic Schmelter und auf die gemeinsame Weiterentwicklung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern.