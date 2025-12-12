12.12.2025  Pressemeldung Alle News von GWK

GWK Kuhlmann: Baukastensystem Serie EPP-Box - Speicheranschlüsse schnell und effizient dämmen

Gute Dämmung muss nicht zeitaufwendig sein!

Das Baukastensystem der EPP-Serie von GWK Kuhlmann bietet unkomplizierte Lösungen für die Dämmung. Bei täglichen Arbeiten, wie Kesselumstellungen oder der Montage von Heizungsanlagen, trifft man häufig auf ungedämmte Ventile und Anschlüsse. Mit minimalem Aufwand kann die fehlende Dämmung direkt vor Ort ergänzt werden. Dank der Dämmboxen für Kugelhähne und Leitungen spart der Anlagenbetreiber, besonders angesichts gestiegener Kosten, einiges an Energie und Geld. Die Kombination einzelner Bauteile ermöglicht eine flexible Lösung für die meisten Installationssituationen.

Das GWK Kuhlmann EPP-System ist leicht zu installieren, abnehmbar und wiederverwendbar, nimmt keine Feuchtigkeit auf und verfügt über einen internen geometrischen Verschluss. Die Dämmboxen sind für DN15 bis DN50 erhältlich und in den Farben Anthrazit und Silbergrau verfügbar.

Über 30 Jahre Erfahrung und eine tiefe Spezialisierung auf Wärmedämmungen für den SHK-Bereich sind die Grundlagen der GWK Kuhlmann GmbH. Produziert wird ausschließlich am Standort in Salzkotten in Nordrhein-Westfalen.

Der Vertrieb erfolgt über den Fachgroßhandel.

GWK Kuhlmann GmbH
GWK Kuhlmann GmbH
Franz-Kleine-Straße 16
33154 Salzkotten
Deutschland
Telefon:  05258 - 9836 0
www.gwk.de
