In Kombination mit Wärmemengenzählern und Wasserzählern dämmt sie die Absperrventile zwischen Rohrleitung und Messeinheit effizient und einfach. Der Flügelgriff wird in dieser Variante auch von der Dämmschale umschlossen und ebenfalls gedämmt. Für den Anschluss der Fühlerleitung ist in der Dämmschale eine Öffnung vorgesehen, die bei Bedarf leicht zugeschnitten werden kann.

Die universelle Lösung für Flügelgriff-Kugelhähne passt für alle gängigen Varianten. Die Serie KH-B ist in den Nennweiten DN 15 bis DN 32 und jeweils in den Farben anthrazit und silbergrau lieferbar.

Die GWK Kuhlmann EPP-Box ist leicht zu installieren, abnehmbar, wiederverwendbar und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Darüber hinaus verfügt sie über einen internen geometrischen Verschluss. Dadurch werden externe Verschlüsse unnötig, die die Dämmung beschädigen könnten.

Über 30 Jahre Erfahrung und eine tiefe Spezialisierung auf Wärmedämmungen für den SHK-Bereich sind die Grundlagen der GWK Kuhlmann GmbH. Produziert wird ausschließlich am Standort in Salzkotten in Nordrhein-Westfalen.

Der Vertrieb erfolgt über den Fachgroßhandel.