Der Inhaber der Alois Mehlhart GmbH berichtet, wie er mit unserer Unterstützung seinen Betrieb in gute Hände übergeben konnte – vertraulich, professionell und mit einem Käufer, der das Unternehmen in seinem Sinne weiterführt.

„Ich habe schnell festgestellt, dass ich Unterstützung beim Verkauf meines Unternehmens benötige. Bei den ersten Kontakten war jedoch relativ schnell erkennbar, dass die meisten M&A-Berater sich eher selten mit Handwerksunternehmen beschäftigen. Auf der weiteren Suche bin ich auf Christian gestoßen, der sich mit seiner Beratung auf Handwerksbetriebe spezialisiert hat und daher das Geschäft sehr gut kennt und versteht.

Die Entscheidung war nach den ersten Gesprächen schnell getroffen und ich habe Sie zu keiner Zeit bereut.

Der Verkauf der Gesellschaftsanteile lief immer vertraulich und auf Augenhöhe ab. Bei Fragen konnte ich mich jederzeit partnerschaftlich an Christian und sein Team wenden. Umso erfreulicher ist es, dass durch die Beratung neben dem finanziellen Erfolg auch ein toller Käufer für mein Unternehmen gefunden wurde, der es in meinem Sinne in die Zukunft führt.“

– Stephan Mehlhart, Alois Mehlhart GmbH

