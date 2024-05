Beim Auswählen der passenden Dämmung musste beachtet werden, dass die Außeneinheit der Wärmepumpe im rechten Winkel zur Hauswand aufgestellt und ein Höhenunterschied zum Wanddurchgang ausgeglichen werden musste. Zudem ist der Abstand zwischen den Leitungen gering, und ein Kabelkanal nimmt zusätzlich Platz in Anspruch.

Deshalb wurde entschieden, in diesem Fall die SILVER-System-Dämmung in der Größe 96 mm zu verwenden. Nach dem Abmessen der Leitungen wurden die Rohre vor Ort mit einer Säge auf die passenden Längen zugeschnitten. Die Winkel konnten ohne Anpassungen montiert werden. Mit dem originalen SILVER-System-Klebeband wurden die Übergänge zwischen den einzelnen Dämmboxen abgeklebt, sodass kein Wasser in die Dämmung eindringen kann. Schraubspannverschlüsse fixieren die Dämmung sicher an den Leitungen. Sie können aber jederzeit geöffnet werden, falls die Dämmung z.B. zu Wartungszwecken abgenommen werden muss.

Das SILVER-System von GWK Kuhlmann überzeugt nicht nur mit ausgezeichneten Dämmeigenschaften, sondern ermöglicht auch eine optisch ansprechende Dämmung für Anschlussleitungen von Monoblock-Wärmepumpen.

Die hochwertigen Dämmeigenschaften des Polyurethans werden mit einer Mehrlagenverbundfolie kombiniert, durch die das Dämmsystem auch im Außenbereich eingesetzt werden kann. Dank der verwendeten Mehrlagenverbundfolie ist das SILVER-System pickfest sowie wetter-, UV- und säurebeständig. Das SILVER-System kann auch in Kombination mit einer Kautschukdämmung verwendet werden. Als zusätzliche Ummantelung schützt es die Kautschukdämmung vor Nässe sowie UV-Strahlung und erfüllt bei passend kombinierter Dämmschichtdicke die im Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorgeschriebenen 200% im Außenbereich.

Das Dämmsystem ist zum Start mit Rohrdämmung und Winkeln in den Dämmschichtdicken 100% und 200% nach GEG und der Größe 96 mm lieferbar. Weitere Bauteile sowie weitere Dimensionen sind in Planung und folgen in Kürze. Weitere Informationen zum aktuellen Liefersortiment unter: www.gwk.de