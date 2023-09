Wenn Sie ein modernes Aussehen für Ihr Badezimmer suchen, ist eine Duschkabine in Edelstahloptik genau das richtige. Diese Oberfläche wird auf dem Markt immer beliebter und wird Ihren ästhetischen Ansprüchen gerecht. Die typische gebürstete Struktur auf der Oberfläche, erzeugt einen warmen und angenehmen Effekt, der mit der Transparenz und dem Glanz des Glases einen Kontrast bildet und so einen originellen und zugleich schlichten visuellen Effekt erzeugt. Dank der schlichten Ausstrahlung lässt sich die Ausführung gut mit anderen Farben im Badambiente kombinieren und verleiht dem Raum dadurch einen modernen Touch.

Die Walk In Serie libero 5000, die sich durch harmonische Formen und Liebe zum Detail auszeichnet, ist nicht nur in Silber Hochglanz und Schwarz, sondern auch in Edelstahloptik erhältlich. Die innovative Ausführung libero 5000 Inlab, die mit einer funktionellen Schiebetür ausgestattet ist, macht die Serie äußerst vielseitig und für jeden Raum und jede Einrichtung geeignet. Außerdem können Sie mit libero 5000 Inlab jetzt auch die Nischen in Ihrem Bad auf funktionelle und elegante Weise nutzen. Damit lässt sich das Bad auch in komplizierten architektonischen Situationen ganz individuell gestalten. Mit der Ausführung in Edelstahloptik zeigt sich die Serie in einer ganz besonderen Ästhetik.

Die Serie acqua 5000 bringt zeitlose Eleganz in Ihr Bad. Die Serie ist auch in Edelstahloptik erhältlich und wirkt so zugleich auffällig aber auch filigran. Mit dem Automatic Close & Stop System die Tür wird auf den letzten Zentimetern sanft in die geschlossen oder offen Position gezogen – vergleichbar mit einem hochwertigen Möbeleinzug. Die Edelstahl Optik unterstreicht die raffinierten technischen Eigenschaften der Serie und macht sie zu einem noch innovativeren Produkt.

Die Serie pura 5000 ist als hochwertige Pendeltür in Edelstahloptik ein Hingucker im Badezimmer. Die Profilfarbe passt perfekt zu den neuen ColourArt Ausführungen mit den neuen Farben Kupferoptik gebürstet, Messingoptik gebürstet, schwarz gebürstet, matt weiß und matt schwarz. Die Edelstahloberfläche der Profile, Scharniere und Griffe hebt die farbigen ColourArt-Elemente hervor und sorgt für einen ansprechenden Kontrast.

Die hochwertigen Aluminiumprofile in Edelstahloptik verleihen dem Bad einen exklusiven und hochwertigen Look.

Entdecken Sie die Ausführung in Edelstahloptik!