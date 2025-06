Das VDMA Forum Gebäudetechnik schlägt mit seinem frisch gewählten Vorstand ein neues Kapitel auf. So wird die Branche jetzt durch offiziell benannte Sprecher vertreten – ein bewusster Schritt, um der Gebäudetechnik mehr Gehör in der Öffentlichkeit zu verschaffen. Die neuen Vorsitzenden bringen unterschiedliche berufliche Hintergründe mit und stehen damit für die Vielfalt der Branche sowie die im Forum zusammengeschlossenen VDMA Fachverbände.

Zum Vorsitzenden des VDMA Gebäudetechnik wurde Dr. Christopher Lange gewählt. „Ich freue mich darauf, den VDMA Gebäudetechnik, der 1400 Unternehmen repräsentiert, in den kommenden vier Jahren zu vertreten. Hier geht es um eine wichtige Aufgabe in herausfordernden Zeiten“, sagt Dr. Lange zu seiner Wahl. „Der Neubau steckt in der Krise – steigende Kosten, fehlende Planungssicherheit und zurückhaltende Anreize bremsen jede Dynamik. Wir setzen uns als VDMA Gebäudetechnik dafür ein, dass technische Lösungen und verlässliche Rahmenbedingungen den Wohnungsbau wieder in Schwung bringen.“

Dr. Lange studierte in Kaiserslautern Wirtschaftsingenieurwesen und promovierte anschließend dort. Seit 1993 arbeitet er bei KSB, einem weltweit führenden Hersteller von Pumpen und Armaturen. Seit 2020 verantwortet Dr. Lange das Gebäudetechnikgeschäft von KSB weltweit.

Zu den stellvertretenden Vorsitzenden wählte der Lenkungskreis des VDMA Gebäudetechnik Sascha Seiß und Harald Hotop.

Sascha Seiß legt seinen Fokus auf die Sanierung des Gebäudebestands. „Die Sanierung des Gebäudebestands ist zentral für den Klimaschutz und für die Barrierefreiheit, doch aktuell kommt die Sanierung nicht vom Fleck. Wir brauchen praktikable Vorgaben, finanzielle Anreize und vor allem: eine entschlossene Umsetzung auf allen Ebenen. Dafür treten wir gemeinsam an.“

Seiß ist Diplom-Ingenieur Elektrotechnik und Elektronik. Seit Juni 2023 ist er als Director Mergers & Acquisitions zuständig für die Region DACH bei Kone, einem führenden Unternehmen im Bereich der vertikalen und horizontalen Personenbeförderung. Seit April 2019 ist Seiß Vorstandsmitglied im VDMA Aufzüge und Fahrtreppen.

Harald Hotop rückt das Gebäudeenergiegesetz (GEG), die Umsetzung der Europäischen Gebäuderichtlinie (EPBD) und den politischen Neustart in den Mittelpunkt. „Mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz, der EPBD-Umsetzung und einer neuen Bundesregierung stehen die Zeichen zwar auf Veränderung, doch unsere Branche ist verunsichert. Unser Ziel ist es, Orientierung zu geben, Klarheit zu schaffen und die politischen Prozesse konstruktiv zu begleiten.“

Hotop ist CEO bei Kludi, einem traditionsreichen Unternehmen aus Menden im Sauerland, das seit 1926 hochwertige Armaturen für Bad und Küche entwickelt und produziert. Hotop ist Diplom-Kaufmann und hat einen MBA.

In Zeiten von Klimakrise, Energiewende und Digitalisierung ist die Rolle der technischen Gebäudeausrüstung zentral – doch ihre Bedeutung wird noch zu wenig wahrgenommen. Zudem will das Forum politische Prozesse rund um Neubau, Sanierung, GEG und EPBD konstruktiv begleiten – mit fachlichem Know-how, praxisnahen Impulsen und dem Anspruch, Lösungen mitzugestalten