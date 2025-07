Bevor die neuen Webinar-Termine für das zweite Halbjahr final geplant werden, möchten wir allen Partnern im SHK-Umfeld die Möglichkeit geben, die pamcademy aktiv bei ihren Ansprechpartnern zu platzieren – sei es im Handel, bei Ingenieurbüros, Installateuren oder in Bildungseinrichtungen. Denn die pamcademy ist weit mehr als ein digitales Weiterbildungsformat: Sie ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal in der Guss-Branche und bietet in Präsenzveranstaltungen einen besonderen Mehrwert – durch direkten Austausch, persönliche Kontakte und praxisnahe Wissensvermittlung.

Ob Schulungen für Mitarbeitende im Handel, Seminare für eingeladene Kunden oder Veranstaltungen für den Branchennachwuchs – das Format ist flexibel und individuell anpassbar.

Auch Bildungseinrichtungen stehen im Fokus: Mit gezielten Angeboten für angehende Meister, Techniker und Ingenieure möchten wir frühzeitig Impulse setzen und langfristige Verbindungen schaffen.

Alle Inhalte der pamcademy können individuell abgestimmt werden – hinsichtlich Themen, Dauer und Format. Die durchweg positiven Rückmeldungen aus den bisherigen Webinaren bestätigen die hohe Qualität der Inhalte und die Relevanz für die tägliche Praxis.

Wer Interesse an einer Veranstaltung hat oder Fragen zur Umsetzung, kann sich jederzeit an uns wenden. Gemeinsam gestalten wir Weiterbildung mit Substanz – praxisnah, partnerschaftlich und zukunftsorientiert.

Terminanfragen unter pamcademy(at)pambuilding.com