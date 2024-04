Die DIN 1986-100 2024 - Neuerungen und Änderungen

Markus Purschke, Leiter der PAMCADEMY stellt am 14. Mai in zwei Websessions die kürzlich aktualisierte DIN 1986 vor. Als Norm in Deutschland für die Entwässerung von Gebäuden ist sie maßgeblich für die Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung von Entwässerungsanlagen.