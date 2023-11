Anlagenmechaniker SHK und Klempner ermittelten in Kiel die Bundessieger in beiden Gewerken – Hohe mediale Aufmerksamkeit zeigt wachsende Bedeutung der beiden Ausbildungsberufe

Der jährlich ausgetragene Leistungswettbewerb "Deutsche Meisterschaft im Handwerk" fand in diesem Spätherbst für die beiden Gewerke Anlagenmechaniker SHK und Klempner im hohen Norden statt. Im Terminalgebäude am Ostseekai in Kiel kämpften vergangenen Freitag dreizehn Landessieger um den Titel des Deutschen Meisters bei den Anlagenmechanikern SHK. Darunter waren auch zwei junge Frauen. Bei den Klempnern traten sechs Landessieger im Wettstreit gegeneinander an. Ausgerichtet wurden die Deutschen Meisterschaften im SHK-Handwerk in diesem Jahr durch den Fachverband Sanitär Heizung Klima Schleswig-Holstein.

Nach einem intensiv ausgetragenen Wettbewerbstag konnte sich nach Auswertung seiner unter hoher Publikumsbeteiligung gezeigten Leistung Luca Jan Amzehnhoff (22) aus Kirchhundem (NRW) gegen die Mitkonkurrenten durchsetzen und den ersten Platz sichern. Bei den Klempnern stand am Freitagabend Dennis Gramm (21) aus Dietenheim (Baden-Württemberg) ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Joachim Butz, im Vorstand des Zentralverbandes Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) zuständig für Ausbildung und Berufsförderung, war am gesamten Wettkampfstag vor Ort und übernahm auch die Siegerehrung. Zum Auftakt der Veranstaltung hatte er die Landesbildungsministerin Karin Prien (CDU) auf einem Rundgang durch die Wettbewerbshalle begleitet. „Die Anwesenheit der Ministerin, der hohe Zuschauerzuspruch gerade auch von extra angereisten Schülergruppen sowie das ausgesprochen hohe mediale Interesse zeigen, wie wichtig die beiden Ausbildungsberufe der von uns vertretenen Gewerke für unsere Gesellschaft inzwischen geworden sind“, erklärte Joachim Butz. „Unsere talentierten Nachwuchskräfte sind Teil des Klimahandwerks, das in den nächsten Jahren, die Heizungskeller und Gebäude der Republik klimaneutral ausrichten wird.“

Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima ist die Standesorganisation von vier Gewerken: den Heizungsbauern und Installateuren, den Klempnern, den Ofen- und Luftheizungsbauern, den Behälter- und Apparatebauern.