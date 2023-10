Wenig optimistisch blickte Hans-Arno Kloep in das Geschäftsjahr 2024. Weder die Baubranche, noch die Kaufkraft der Endkunden rette den aktuellen Abwärtstrend, so seine Analyse.

Die aktuelle Lage für Handwerksbetriebe im September 2023 zeige sich insgesamt zufriedenstellend und werde auch bis Jahresende stabil bleiben. Die Montagekapazitäten von Sanitär, Heizung und anderen Gewerken habe sich stabilisiert. Für den SHK-Hersteller bedeute dies jedoch keine guten Aussichten im nächsten Geschäftsjahr, da Lagerbestände kontinuierlich abgebaut würden. Ein dramatisches erstes Quartal sei zu erwarten.

Sanitär vor der Wand sehe mit einem Minus von 3,9 % für das Geschäftsjahr 2024 nach einem blauen Auge aus. Die Rohinstallation – in den Vorjahren immer leicht besser als Sanitär – setze diesen Trend in 2024 nicht fort. Rohinstallation leide vermutlich durch den schwachen Neubau stärker und lande bei -11 % für das kommende Geschäftsjahr. Klima und Lüftung entwickeln sich positiv. Elektro und PV im SHK-Handwerk laufen erfolgreich.

Wärmeerzeuger seien mit 2 bis 3 % Plus im Geschäftsjahr 2024 bescheiden positiv zu erwarten. In der Wärmeverteilung und -übertragung liege im nächsten Jahr eine große Chance in der Renovierung. Insgesamt solle das SHK-Handwerk im Jahr 2024 bei +1 % bis +2 % liegen.

Das satte Handwerk bremse die Konjunktur für einige wichtige Warengruppen aus – insbesondere durch Projekte wie Teilsanierungen. Solche Entwicklungen seien für die Fachschiene ein Risiko: „Der Fachschienenkonsens bröckelt,“ so das Fazit von Hans-Arno Kloep.

Mehr Zahlen und Prognosen bekommen Sie in der großen Querschiesser-Trendstudie 2024, die im Rahmen des Querschiesser-Trendkongress 2023 in Berlin vorgestellt wurde. An die 150 Vertreterinnen und Vertreter aus der Industrie wie auch Vertreter der Verbände, des Handwerks und des Handels erfuhren im mehrstündigen Vortrag in gewohnt unterhaltsamer Ansprache Analysen, Bewertungen, Interpretationen und Prognosen.

Die Querschiesser-Trendstudie mit Detailprognosen zu rund 50 Warengruppen ist ab sofort für 1.295 € netto unter querschiesser.de bzw. formlos per E-Mail an kloep(at)querschiesser.de bestellbar.

Wer sich bereits für die in Vorbereitung befindliche große Wärmepumpenstudie oder die für 2024 geplante Touchpointstudie vormerken lassen will, sendet formlos eine E-Mail an kloep(at)querschiesser.de mit dem Stichwort „Wärmepumpenstudie“ bzw. „Touchpointstudie“.