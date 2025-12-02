Die neuen Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel weisen Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C auf und zeichnen sich durch hohe Leistung und einen leisen Betrieb aus.

Die Luft/Wasser-Wärmepumpen Belaria® pro (40) und Belaria® pro (50) werden allen Anforderungen der Wärmewende im Wohnbau und im Gewerbe gerecht: Sie arbeiten mit einem natürlichen Kältemittel (R290), sind leise, hocheffizient und liefern hohe Vorlauftemperaturen bis zu 70 °C. Durch die Kombination von bis zu vier Geräten lassen sich knapp 200 kW Leistung erzielen.

Bisher stellte die Energiewende Fachplaner, Bauherren und Investoren vor große Herausforderungen: Wie kommt man von fossilen Energieträgern los? Wie kann man die immer restriktiveren Auflagen erfüllen? Antworten auf diese Fragen waren bisher wenig zufriedenstellend. Die Luft/Wasser-Wärmepumpen Belaria® pro (40, 50) von Hoval bieten alles, was das Herzstück einer zukunftssicheren Lösung für Mehrfamilienhäuser sowie gewerblich oder industriell genutzte Bauvorhaben benötigt: ein natürliches Kältemittel, hohe Vorlauftemperaturen, einen geringen Schallpegel und kostengünstig im Betrieb.

Natürliches Kältemittel

«Das EU-Verbot für synthetische Kältemittel in Monoblock-Wärmepumpen bis 50 kW tritt 2027 in Kraft. Schon jetzt fordern immer mehr Bauherren ein natürliches Kältemittel bei Wärmepumpen», so Manfred Gerngroß, Technischer Leiter bei Hoval Deutschland. Die zwei neuen Typen der Belaria® pro (40, 50) setzen daher auf das natürliche Kältemittel R290, das mit einem extrem niedrigen Treibhauspotenzial überzeugt - sein Global Warming Potential (GWP) liegt unter drei. Dank seiner thermodynamischen Eigenschaften ist R290 auch bei hohen Vorlauftemperaturen effizient.

Leiser und vibrationsarmer Betrieb

Ein zu hohes Betriebsgeräusch kann dazu führen, dass eine Anlage nicht genehmigt wird. Diese Sorge ist unbegründet, denn die Belaria® pro (40, 50) Wärmepumpen arbeiten besonders leise: Mit einem maximalen Schallleistungspegel von nur 65 dB(A) im Tagbetrieb bei 70 % Modulation erreicht sie einen Spitzenwert. Dafür sorgt unter anderem der großflächige Verdampfer mit geringem Druckverlust und ein langsam drehender Ventilator.

Die serienmäßigen schwingungsdämpfenden Füße mit effizienter Körperschallentkoppelung «schlucken» Vibrationen, was die Geräte für die Aufstellung am Dach prädestiniert. Der Luftauslass erfolgt horizontal. So werden bei der Aufstellung am Boden obere Geschoße nicht beeinträchtigt. Der Betrieb stört bei ordnungsgemäßer Aufstellung weder die Bewohner:innen einer Wohnanlage noch die Nachbarn.

Hohe Vorlauftemperaturen für Sanierungen und Trinkwassererwärmung

Bestandsbauten sind schlechter gedämmt als moderne Wohnanlagen und verteilen die Wärme oft wenig effizient über Radiatoren. Mit ihren hohen Vorlauftemperaturen bis zu 70 °C eignen sich die Belaria® pro (40, 50) Wärmepumpen auch für die Sanierung solcher Gebäude. Die anstehende Modernisierung bietet oft eine ideale Gelegenheit, das bestehende Verteilsystem zu optimieren. So kann am Ende ein effizientes Gesamtsystem gewährleistet werden, bei dem hohe Vorlauftemperaturen ausschließlich den anspruchsvollen hygienischen Anforderungen der Trinkwassererwärmung dienen.

Niedrige Betriebskosten durch hohe Effizienz

Die neuen Hoval Wärmepumpen Belaria® pro (40, 50) arbeiten hocheffizient und erfüllen sowohl bei Nieder- als auch Mitteltemperaturanwendungen die Kriterien der höchsten Energieeffizienzklasse A+++. Dafür sorgen nicht zuletzt die modulierenden Verdichter, der immer nur so viel Strom verbraucht wie nötig. Die «jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz» beschreibt, wie viel Primär- und Hilfsenergie tatsächlich für eine Kilowattstunde Wärme benötigt wird. Hier erreichen die Belaria® pro (40, 50) mit bis zu 210 % bei 35 °C einen Spitzenwert in ihrer Leistungsklasse. Die Bezeichnung «Best in Class» trifft hier den Nagel auf den Kopf. Dadurch sind Betriebskostenersparnisse von 15 bis 25 % gegenüber vergleichbaren Produkten möglich.

Bis knapp 200 kW Leistung einfach realisierbar

Durch die Kaskadierung von bis zu vier Belaria® pro (40, 50) Wärmepumpen lässt sich eine Systemleistung von bis zu knapp 200 kW erreichen. Die anschlussfertig vormontierten Komplettgeräte ermöglichen eine besonders einfache Installation und lassen sich optimal mit Hoval Komponenten für Trinkwassererwärmung, Wärmeverteilung, Speicherung und Regelung kombinieren.

Zwei getrennte Kältekreise

Die Belaria® pro (40, 50) bieten zudem 100 Prozent Redundanz, was bedeutet, dass zusätzlich ein funktional gleiches oder vergleichbares Teil eines technischen Systems im Produkt vorhanden ist. Durch das Trennen der beiden Kältekreise, Hydraulik und Elektrik, kann bei Ausfall eines Kreises der zweite Kreis unabhängig weiterarbeiten.

Ganzheitliche Raumklima-Lösungen und professionelles Projektmanagement

Seit der ersten Markteinführung einer Wärmepumpe im Jahr 1975 setzt Hoval Maßstäbe in der Wärmepumpentechnologie. Neben der langjährigen Erfahrung bietet Hoval professionelles Projektmanagement und maßgeschneiderte Gesamtlösungen für hohe Leistungsanforderungen. Mit HovalSupervisor cloud ermöglicht Hoval eine transparente Visualisierung und effiziente Steuerung der Anlagen. Dies führt zu maximaler Betriebssicherheit und reduziert gleichzeitig die Betriebskosten.