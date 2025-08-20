Sebastian Kellermann, Leiter des Produktmanagements bei Dallmer, gewährt spannende Einblicke in die Entwicklung des neuen Entwässerungssystems DallFlex 2.0. Foto: Dallmer GmbH + Co. KG

Sebastian Kellermann leitet seit rund fünf Jahren das Produktmanagement und die Technische Kundenberatung des Arnsberger Entwässerungsspezialisten Dallmer. Im Interview gewährt er spannende Einblicke in die Entwicklung und Vorteile des neuen Entwässerungssystems DallFlex 2.0.

Was ist DallFlex 2.0?

DallFlex 2.0 ist die Weiterentwicklung bzw. die nächste Generation unseres bewährten Linienentwässerungssystems DallFlex. Es ist ein Relaunch, um das ganze Sortiment und Produktportfolio zukunftsorientiert auszurichten.

Und wie kam es zu dem Relaunch?

Das hatte unterschiedliche Gründe. Bei unseren Praxis-Workshops erhalten wir regelmäßig Feedback von Verarbeitern* zu unseren Produkten. Immer wieder haben Teilnehmende gesagt, dass sich die Bauchbranche zurzeit verändert.

Um welche Veränderungen geht es konkret?

Ein Thema ist, dass die Materialstärken von Fliesen und Keramikbelägen in der Bauchbranche immer dünner werden. Waren ursprünglich noch 10 bis 12 mm Materialstärken notwendig, sind es inzwischen nur noch 6 mm. Immer häufiger werden dünne Großformate eingesetzt, um vor allem aus optischen und reinigungsfreundlichen Gründen möglichst wenige Fugen zu haben. Auch Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle: Bei der Produktion dünnerer Fliesen wird weniger Energie benötigt und somit der CO²-Fußabdruck verkleinert. Und so hat sich die Belagstärke verändert. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir mit dem Relaunch angepasst haben.

Ein weiteres Thema ist die Geschwindigkeit vor Ort auf der Baustelle. Handwerker – insbesondere Installateure und Fliesenleger – haben immer mehr Aufträge, müssen Baustellen in kürzester Zeit umsetzen und fertigstellen. Das ist ebenfalls wichtiges Feedback, das wir mitgenommen haben, um unser Produktsortiment in Richtung Montagefreundlichkeit zu optimieren.

Also ist die Arbeit auf der Baustelle für den Verarbeiter an der Stelle viel einfacher geworden?

Ja, viel einfacher. Wir haben zum einen ein neues Schnellspannsystem für die höhenverstellbaren, schallentkoppelten Montagefüße an den Ablaufgehäusen integriert. Durch ein Verschiebemechanismus kann der Installateur das Ablaufgehäuse ganz einfach in der Höhe positionieren und anschließend millimetergenau feinjustieren.

Ganz besonders zu erwähnen ist die werkseitig vormontierte Montageeinheit mit integrierter Positionierhilfe, weil sie deutliche Vorteile sowohl in der Schnittstellenoptimierung als auch hinterher in der Materialauswahl mit sich bringt. Das heißt: Das Ablaufgehäuse wird in den Estrich eingebaut und danach besteht weiterhin die Möglichkeit, das Belagmaterial zu verändern. Statt Fliesen kann der Kunde zum Beispiel einen dünnschichtigen Spachtelboden wählen, statt einer dicken Fliese eine dünnere oder umgekehrt. Die Montageeinheit ist zudem um 180 Grad drehbar. Das ist ganz entscheidend an der Wand, weil dort vielleicht nachträglich mehr Verstellmöglichkeiten, mehr Flexibilität notwendig sind.

Das sind zwei neue nützliche Features. Gibt es noch weitere?

Ja, ein drittes neues wichtiges Feature ist der mechanische Geruchsverschluss, den es als Zubehör im DallFlex 2.0-Sortiment geben wird und der bereits vom Punktablauf DallDrain bekannt ist. Er wird an Entwässerungsstellen eingesetzt, die selten genutzt werden – wie etwa eine Gäste-Dusche. Auch bei flachen Aufbauten gibt es immer wieder Situationen, wo eine Sperrwasservorlage in einem herkömmlichen Geruchsverschluss austrocknen kann. Dieser mechanische Geruchsverschluss funktioniert durch eine Klappe, die zusätzlich mit Magnetkraft unterstützt wird. Diese schützt das ganze System dauerhaft vor Kanalgasen.

Neben den neuen Features bleiben die bekannten Stärken des DallFlex-Systems bestehen: Die flexible, faltenfreie und einklickbare Dichtmanschette sorgt für einen sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534. Der dreiseitig werkzeuglos positionierbare Ablaufstutzen mit Kugelgelenk gewährleistet einen spannungsfreien Anschluss an die Abwasserleitung.

Was macht DallFlex 2.0 einzigartig?

Einzigartig ist, dass es keine Einschränkungen mehr in der Belagstärke gibt – von 6 mm bis hin zu dickem Naturstein ist alles möglich. Ob an der Wand, oder in der Fläche, unsere Ablaufgehäuse sind nach wie vor mit über 10 unterschiedlichen Designs kombinierbar.

Hat der Relaunch denn irgendwelche Auswirkungen auf aktuelle Lagerbestände?

Nein. Selbst wenn sie noch das Ablaufgehäuse der ersten Generation auf dem Lager liegen habe, ist das kein Problem. Nach wie vor sind alle Duschrinnen mit der ersten Generation kompatibel. Nur wenn ich den Anspruch habe, 6 mm Belagstärke zu verwenden, benötige ich das Ablaufgehäuse der zweiten Generation.

Ab wann ist DallFlex 2.0 denn erhältlich?

DallFlex 2.0 ist ab September lieferbar. Im Vorfeld stellen wir bereits umfangreiches Infomaterial zur Verfügung, sodass sich Kunden schon einmal mit dem System vertraut machen können.

Infomaterial ist ein gutes Stichwort. Wie unterstützt Dallmer den Verarbeiter oder Großhandel beim Einstieg des Produkts?

Wir bieten eine umfangreiche Schulungspalette für unterschiedliche Zielgruppen an – vor Ort ebenso wie digital. Außerdem stellen wir umfassendes Informationsmaterial wie Broschüren, Montagefilme, Datenblätter, DXF-Dateien auf unserer Website unter dallmer.com/dallflex zur Verfügung. Der technische Support erfolgt durch unser erfahrenes Fachteam, das aus Fliesenlegermeistern, Installateurmeistern, TGA-Planern, Architektenberatern und Dachdeckermeistern besteht. Also für jede Zielgruppe, die wir mit unseren Produkten betreuen, können wir hier bestmöglichen Service bieten. Persönliche Ansprechpartner sind per Telefon, E-Mail und auch über WhatsApp erreichbar.

Was wird uns noch in der Zukunft erwarten?

Was ich schon verraten kann: Es wird noch bei unserem Duschrinnendesign weitere Highlights im Laufe des Jahres geben, die wir in den Markt einführen werden. Es bleibt also weiter spannend.

Zum Schluss: Ihre persönliche Lieblingsduschrinne?

Ganz klar: die Duschrinne CeraWall Individual. Sie ist minimalistisch, zeigt viel Fliesenbelag und fügt sich sehr homogen in die Duschfläche ein.

