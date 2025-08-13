Dallmer beantwortet zentrale Fragen rund um das neue Entwässerungssystem DallFlex 2.0. Foto: Dallmer GmbH + Co. KG

Diese FAQ beantworten zentrale Fragen rund um das neue Entwässerungssystem DallFlex 2.0 von Dallmer. Sie richten sich an Verarbeiter, Planer, Architekten sowie den Großhandel.

Warum wurde DallFlex optimiert?

Die Baupraxis verändert sich: dünnere Beläge, schnellere Bauzeiten, steigende Anforderungen an die Verarbeitung. Dallmer hat auf diese Anforderungen reagiert sowie in intensiven Gesprächen mit Verarbeitern Optimierungspotenziale ermittelt und umgesetzt.

Wann ist DallFlex 2.0 verfügbar?

Das System ist ab September 2025 lieferbar. Vorbestellungen sind bereits ab August direkt bei Dallmer möglich.

Wie unterstützt Dallmer den Markteintritt?

Dallmer begleitet die Einführung mit einem umfassenden Maßnahmenpaket: Vor-Ort- und Online-Schulungen, Montagevideos, einen Online-Konfigurator sowie Broschüren und persönlichen Support per Telefon und WhatsApp.

Ist DallFlex 2.0 mit bestehenden Duschrinnen kompatibel?

Ja. Das neue Ablaufgehäuse ist vollständig kompatibel zu sämtlichen Duschrinnen der DallFlex-Systemfamilie.

Welche Beläge lassen sich mit DallFlex 2.0 realisieren?

Egal ob dünnschichtige Spachtelböden, Fliesen- und Keramikbeläge ab 6 mm oder Naturstein – das DallFlex-Sortiment bietet für jeden Anwendungsfall die passende Lösung. Auch ein nachträglicher Belagswechsel ist noch nach dem Verbau des Ablaufgehäuses möglich.

Was tun, wenn mein Großhändler DallFlex 2.0 noch nicht führt?

Dallmer liefert auf Wunsch direkt – bei Angabe einer neutralen Bestellnummer und des gewünschten Großhändlers erfolgt der Versand über Dallmer, die Abrechnung über den Handel.

Welche Unterstützung gibt es bei technischen Fragen?

Ein Team aus Fachhandwerkern bietet technischen Support per E-Mail, Telefon und WhatsApp. Zusätzlich helfen Montagevideos und QR-Codes auf der Verpackung beim Einbau.

Was passiert mit DallFlex der ersten Generation?

DallFlex 2.0 löst das bisherige Ablaufgehäuse ab, bleibt aber kompatibel zu allen Duschrinnen der Systemfamilie DallFlex. Sollten Kunden noch die erste Generation benötigen, etwa für bestehende Planungen von Projekten, können sie diese weiterhin bei Dallmer bestellen.

DallFlex 2.0 kommt im September

Im Vorfeld begleitet Dallmer die Markteinführung mit einer umfassenden Kommunikationskampagne: In spannenden Videoeinblicken zeigen wir Entwicklung, Produktion, Montage und Qualitätssicherung direkt am Standort Arnsberg. Ausführliche Informationen zum neuen DallFlex 2.0 – inklusive Videos, einem Podcast und umfassenden FAQ – finden Sie unter: dallmer.com/dallflex