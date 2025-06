RACUN in Worten ausgedrückt bedeutet „Richtig Aufbereiten Chemiefrei Und Normgerecht“:

Richtig: Einsatz im laufenden Betrieb

Aufbereiten: Automatische Aufbereitung und Abschaltung

Chemiefrei: Die Aufbereitungsgeräte kommen umweltschonend ohne Chemie aus

Und: Inkl. Magnetitfilter, Feinfilter und GLT-Anbindung

Normgerecht: Erfüllen der VDI 2035, ÖNORM H 5195-1, SWKI BT 102-01 und VDI 6044

In großen Wohnanlagen und Industriegebäuden, aber auch in Nahwärmenetzen und großen Pufferspeichern treten immer wieder Störungen durch verunreinigtes Systemwasser auf. Die Aufbereitung dauert in der Regel mehrere Tage bis Wochen. Die fest installierten Aufbereitungsgeräte der Heaty Racun Serie sorgen am Einsatzort für dauerhaft sauberes Wasser. Die Geräte überwachen die gewünschten Parameter und schalten sich automatisch zu oder ab.

Unser „kleinstes“ Modell ist der Heaty Racun 100. Mit ihm lassen sich 1.200 l Wasser pro Stunde nach VDI2035 aufbereiten. Die Leitfähigkeit wird permanent überwacht, die Aufbereitung und Abschaltung erfolgt automatisch. Natürlich inkl. Magnetflussfilter. Der Heaty Racun 100 Advanced hat zusätzlich einen Feinfilter bis 1 µ integriert.

Das leistungsfähigste Gerät ist der Heaty Racun 300 Advanced Plus. Dessen Anbindung an die GLT erfolgt dabei wahlweise über CAN-Bus, Modbus-RTU oder Modbus-TCP. Darüber meldet er auch verbrauchtes Mischbettharz und andere Parameter. Ebenso kann die Erfassung der Betriebsdaten und die Steuerung im IoT-Modus betrieben werden. Auch eine Zeitsteuerung und Aufwachfunktion sind integriert.

Das leicht zu bedienende, große Touch-Display ermöglich eine komfortable Einstellung aller wichtigen Parameter, inkl. Anzeige der Betriebsstände. Grenzwerte für Leckagemengen und Leitfähigkeit sind frei wählbar. Die Umwälzleistung im Bypass-Betrieb ist von 1.800 bis 7.200 l/h einstellbar. Der Heaty Racun 300 Advanced Plus kann gekauft oder gemietet werden. Auch als Dienstleistung ist die Großaufbereitung buchbar.

Mehr Details unter uws-technologie.de/product/racun-300-advanced-plus/