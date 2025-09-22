Beschreibung: DIN 18160 Teil 1 Abgasanlagen-Planung und Ausführung ist im Jahr 2023 neu erschienen. In ihr werden spezifische Anforderungen an die Planung und Konzeption von Abgasanlagen sowie die Ausführung gestellt. Als vom Deutschen Institut für Normung (DIN) veröffentlichte Norm ist DIN 18160-1 eine allgemein anerkannte Regel der Technik (a.a.R.d.T.) und kann als geltendes Baurecht in einem Bundesland bekannt gemacht werden. Wenn sie nicht bauaufsichtlich eingeführt wurde, kann sie als a.a.R.d.T. dann herangezogen werden, wenn z. B. die Feuerungsverordnung keine Aussagen zu einer bestimmten Anforderung trifft.

In der 1. Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (1. BImSchV) werden im §19 Anforderungen an die Lage der Mündung, die Höhe über Dach und die Entfernung zur Nachbarbebauung geregelt. Für Neubauten und neu zu errichtende Schornsteine in bestehenden Gebäuden ist für Feuerstätten, die mit festen Brennstoffen betrieben werden, der Absatz 1 zu beachten. In diesem Webinar werden im Hinblick auf die Anforderungen im §19 der 1. BImSchV Möglichkeiten der neuen DIN 18160-1 für Schrägführung von Schornsteinen oder Schornsteine, die auf die Feuerstätte aufgesetzt sind, vorgestellt. Erfahren Sie in diesem Webinar die grundlegenden Anforderungen des §19 der 1.BImSchV und die Lösungen, die die neue DIN 18160-1 bietet, um diese Anforderungen leichter einhalten zu können.

