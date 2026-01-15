Herr Jürgen Marschall hat zum Jahresbeginn die Position Vertriebsleitung Süd und Key Account Management Fachhandel übernommen. Mit seiner langjährigen Vertriebs- und Branchenerfahrung wird er die strategische Marktbearbeitung im Süden Deutschlands sowie die Betreuung der Fachhandelspartner weiter ausbauen.

„Neues Jahr. Neue Aufgabe. Neue Perspektiven. Startklar. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit dem Team von Pam Building wirksame Impulse im Markt zu setzen“, so Marschall, der seit über 30 Jahren im technischen Vertrieb tätig und auf gusseiserne Abflussrohrsysteme für die TGA spezialisiert ist.

Auch die Geschäftsführung betont die strategische Bedeutung dieser Personalie:

„Mit Herrn Marschall gewinnen wir einen erfahrenen Vertriebsprofi, der unsere Wachstumsstrategie entscheidend voranbringen wird.“

– Vincent Romanet, Geschäftsführer Pam Building

Die Fornatis Deutschland GmbH mit der Handelsmarke Pam Building ist die deutsche Vertriebsgesellschaft der französischen Pam Building Gruppe und vereint als führender Systemanbieter Innovation mit jahrhundertelanger Gießerei-Tradition. Das Unternehmen hat sich auf hochwertige Entwässerungssysteme aus Gusseisen spezialisiert und bietet durchgängige Lösungen vom Dach bis zum Kanal. Als verlässlicher Partner verbindet Pam Building technische Expertise mit kundenorientiertem Service – für überragende Produktqualität, innovative Systemlösungen und langfristigen Erfolg in der anspruchsvollen Sanitärbranche.

www.pambuilding.de