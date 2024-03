Bereits in wenigen Tagen startet die neue Saison der PAMcademy Webinare!

SAINT-GOBAIN PAM BUILDING – vielen noch bekannt unter dem bisherigen Namen Saint-Gobain HES – bietet seit mehreren Jahren ein umfassendes Weiterbildungsprogramm aus Seminaren, Webinaren und Tutorials. Interessant und wertvoll für alle, die mit Abflussrohrsystemen in der Gebäudeentwässerung zu tun haben: Fachplaner, Installateure und alle sonstigen Interessenten!

Am Donnerstag, 21.03., startet die neue Saison der kostenlosen Webinare. In kompakten 60- bis 75-Minuten-Terminen präsentiert Markus Purschke, Leiter der PAMcademy, 15 verschiedene Webinare aus den Themenbereichen:

Planen und Ausführen

Brand- und Schallschutz

Regenentwässerung

Profitieren Sie von der Fachkompetenz und dem Hintergrundwissen aus dem Hause PAM BUILDING; kombiniert mit einer unterhaltsamen und gut verständlichen Präsentation! Die einzelnen Webinare können aufeinander aufbauend oder unabhängig voneinander belegt werden.

Zum Einstieg am 21.03. bietet die PAMcademy einen „Grundkurs“ zu den Gussabflussrohrsystemen von PAM BUILDING: „PAM-GLOBAL S, PAM-GLOBAL Plus, PAM ITINERO. Welches Rohrsystem und welcher Verbinder für welchen Einsatzbereich.“

Danach folgen zahlreiche Webinare zu Normen und Regelwerken, Stand der Technik und Praxistipps zu verschiedenen Bereichen der Abflussrohrinstallation. So zum Beispiel am 26.03.: „Brandschutz in der Gebäudeentwässerung – Grundlagen“.

Am besten melden Sie sich gleich auf der PAM BUILDING Webseite an!

Alle Infos zur PAMcademy und die aktuellen Webinare finden Sie unter diesem Link!