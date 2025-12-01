Grafik: Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
QUERSCHIESSER: Neues aus der Fachschiene

Der November-Newsletter der Querschiesser Unternehmensberatung ist verfügbar.

Inhalte der aktuellen Ausgabe sind (1) die Konjunktur im SHK-Handwerk , (2) Nachfrage Sanitär & Heizung (3) Kapazitätsauslastung, (4) Auftragsreichweite (4) Montagekapazitäten.

Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Kreative Trendforschung und Strategieberatung
Treidelweg 6
46509 Xanten
Deutschland
Telefon:  02801 - 986 925
www.querschiesser.de
DESTATIS:

28.11.2025

Reallöhne im 3. Quartal 2025 um 2,7 % höher als im Vorjahresquartal
mehr

Inflationsrate im November 2025 voraussichtlich +2,3 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

28.11.2025

Erwerbstätigkeit im Oktober 2025 saisonbereinigt nahezu unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

28.11.2025

Importpreise im Oktober 2025: -1,4 % gegenüber Oktober 2024
mehr

Einzelhandelsumsatz im Oktober 2025 real um 0,3 % niedriger als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

