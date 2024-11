Die durchschnittliche Reichweite der Teile im eigenen Regal liegt bei 0,8 Wochen, die durchschnittliche Reichweite des reservierten Materials, das der Großhandel für die Handwerker im Regal liegen hat, beträgt 0,33 Wochen. Das ist in Summe so wenig, dass man es von normaler Auftragsdisposition nicht mehr unterscheiden kann. Trotzdem kann für den einen oder anderen Hersteller der Absatzkanal Fachschiene noch verstopft sein, denn die Zahlen bedeuten nicht, dass der Großhandel nicht doch noch viel falsches Zeug zu viel am Lager hat.

