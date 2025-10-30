UWS: Wasseraufbereitung im laufenden Betrieb - Das Bypass-Verfahren
Vorteile des Bypass-Verfahrens:
- Betriebskontinuität: Das Heizsystem muss nicht abgeschaltet werden, da das Verfahren während des laufenden Betriebs funktioniert.
- Schonende Aufbereitung: Da nur ein Teilstrom behandelt wird, werden Verschleiß und Druckverluste im Hauptkreislauf minimiert.
- Effizienz: Das Verfahren ist effizient, da es kontinuierlich wirkt und langfristig die Gesamtqualität des Heizungswassers verbessert.
Bei der Wasseraufbereitung im Bypass-Verfahren dürfen die Anschlüsse (Ein-Ausgang) nicht falsch angeordnet werden. Die Fließrichtung ist unbedingt zu beachten, da sonst nur eine kurze Strecke aufbereitet wird. Der Anschluss erfolgt immer Rücklauf-Rücklauf, Rücklauf-Vorlauf oder oben und unten am Pufferspeicher.
Unsere Aufbereitungsgeräte Heaty Ferriline No. 2 und Heaty Profiline No. 2 bereitet das Wasser bivalent im Bypassverfahren auf, d.h. sie enthärtet, entsalzt und filtriert gleichzeitig. Somit werden in einem Arbeitsgang die Normen VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1 eingehalten. Die UWS-Geräte sowie das spezielle Mischbettharz Vadion pH-Control können bei bis zu 80 °C Rücklauftemperatur verwendet werden.
Weitere Infos: uws-technologie.de/service/heizungswasseraufbereitung/