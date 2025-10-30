Im Bypass-Verfahren wird nur ein Teilvolumenstrom des Wassers einer Heizungs- oder Kühlanlage über das Gerät geleitet. Dieses Verfahren wird eingesetzt, um Verunreinigungen zu entfernen und die Wasserqualität zu verbessern, ohne den Betrieb der Heizungsanlage zu stören. Gerade jetzt im Winter für den Komfort Ihrer Kunden sehr wichtig.

Vorteile des Bypass-Verfahrens:

Betriebskontinuität : Das Heizsystem muss nicht abgeschaltet werden, da das Verfahren während des laufenden Betriebs funktioniert.

: Das Heizsystem muss nicht abgeschaltet werden, da das Verfahren während des laufenden Betriebs funktioniert. Schonende Aufbereitung : Da nur ein Teilstrom behandelt wird, werden Verschleiß und Druckverluste im Hauptkreislauf minimiert.

: Da nur ein Teilstrom behandelt wird, werden Verschleiß und Druckverluste im Hauptkreislauf minimiert. Effizienz: Das Verfahren ist effizient, da es kontinuierlich wirkt und langfristig die Gesamtqualität des Heizungswassers verbessert.

Bei der Wasseraufbereitung im Bypass-Verfahren dürfen die Anschlüsse (Ein-Ausgang) nicht falsch angeordnet werden. Die Fließrichtung ist unbedingt zu beachten, da sonst nur eine kurze Strecke aufbereitet wird. Der Anschluss erfolgt immer Rücklauf-Rücklauf, Rücklauf-Vorlauf oder oben und unten am Pufferspeicher.

Unsere Aufbereitungsgeräte Heaty Ferriline No. 2 und Heaty Profiline No. 2 bereitet das Wasser bivalent im Bypassverfahren auf, d.h. sie enthärtet, entsalzt und filtriert gleichzeitig. Somit werden in einem Arbeitsgang die Normen VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1 eingehalten. Die UWS-Geräte sowie das spezielle Mischbettharz Vadion pH-Control können bei bis zu 80 °C Rücklauftemperatur verwendet werden.

