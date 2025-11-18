18.11.2025  Pressemeldung Alle News von Raab

RaabAcademy - Webinar: Effiziente Feuerungsanlagen – Planung und Konzeption – für Fachleute

12. Januar 2026 um 17:00 Uhr 1 Std.

Für die Planung und Konzeption von Feuerungsanlagen ist eine Vielzahl von gesetzlichen und technischen Regeln zu beachten. Sie greifen z. T. ineinander und sind in einer festgelegten Hierarchie zu beachten. Was sind die grundlegenden Anforderungen, die bei der Planung, Konzeption und Ausführung von Schornsteinen, also Abgasanlagen für Feuerstätten für feste Brennstoffe beachtet werden müssen? Im Webinar erfahren Sie, in welcher Reihenfolge die Fragestellungen zu bearbeiten sind, wie Sie vorgehen müssen und welche gesetzlichen und technischen Regeln angewendet werden müssen. Zum Abschluss wird eine Liste von Prüfpunkten besprochen, die der zuständige Bezirksschornsteinfeger bei der Abnahme nach Landesrecht zu überprüfen hat.

Jetzt anmelden

Joseph Raab GmbH & Cie. KG
Joseph Raab GmbH & Cie. KG
Gladbacher Feld 5
56566 Neuwied
Deutschland
Telefon:  02631 - 913-0
www.raab-gruppe.de
Anzeigen
KORADO, a.s.
HÜPPE GmbH
GWK Kuhlmann GmbH
CONTI Sanitärarmaturen GmbH
TECE SE

DESTATIS:

14.11.2025

Energieverbrauch der Industrie 2024 um 1,9 % gestiegen
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

14.11.2025

9,5 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. bis 3. Quartal 2025 als im Vorjahreszeitraum
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

14.11.2025

Beantragte Regelinsolvenzen im Oktober 2025: +6,5 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung