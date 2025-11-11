Am 21. November 2025 kommen die besten Nachwuchskräfte des SHK-Handwerks in Schkeuditz bei Leipzig zusammen: Zwölf Landessiegerinnen und Landessieger der diesjährigen Gesellenprüfungen messen sich bei der Deutschen Meisterschaft der Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung, Klima (SHK). Ausrichter ist der Fachverband Sanitär Heizung Klima Sachsen.

Der Wettbewerb soll exemplarisch für die hohe Qualität der Ausbildung im SHK-Handwerk stehen. An mehreren Stationen müssen die Teilnehmer ihr Können beweisen – etwa bei ausgewählten Aufgaben der Wärmepumpen-, Spülkasten-, Armaturen- und Heizkörperinstallation. Unterstützt wird die Meisterschaft von der Firma Weishaupt, die ihre neue Niederlassung bei Leipzig als Austragungsort zur Verfügung stellt. „Die jungen Anlagenmechanikerinnen und Anlagenmechaniker sind die Zukunft unseres Handwerks. Sie verbinden handwerkliche Präzision mit technischem Verständnis – und zeigen unter anderem, dass Klimaschutz in Deutschland jeden Tag in den Werkstätten und auf den Baustellen Realität wird“, betont Michael Hilpert, Präsident des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK).

Nach der Eröffnung um 8:00 Uhr beginnt der Wettkampf um 8:30 Uhr und endet gegen 16:30 Uhr. Anschließend folgen ein Come-together ab 18:00 Uhr und die Siegerehrung um 19:00 Uhr. Interessierte Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, den Wettbewerb live zu verfolgen und die besten Nachwuchskräfte des SHK-Handwerks in Aktion zu erleben.

Die Deutsche Meisterschaft der Anlagenmechaniker SHK 2025 wird durch das gemeinsame Engagement vieler Partner ermöglicht. Neben dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) und dem Fachverband SHK Sachsen sind dies die Innung SHK Leipzig sowie die Unternehmen Rothenberger, Grohe, BTI, Geberit und Weishaupt. „Hier beweist sich die starke Verbundenheit von Industrie, Handwerk und Verbandsorganisationen bei der Förderung des beruflichen Nachwuchses“, bekräftigt ZVSHK Präsident Hilpert.