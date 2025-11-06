2024 war das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.1 Wasserknappheit ist eine aktuelle globale Realität und keine ferne Bedrohung. Bereits im Mai 2025 befanden sich rund 40 Prozent Europas in einer offiziellen Dürreperiode.2 Nie war die Notwendigkeit größer, kreative und wissenschaftlich fundierte Ideen zur Bewältigung dieser Herausforderung zu fördern. GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, würdigt mit dem GROHE Water Research Prize jährlich im Rahmen des World Architecture Festivals (WAF) zukunftsweisende Projekte, die sich dem verantwortungsvollen Umgang mit Wasser widmen.

In diesem Jahr geht der mit 10.000 britischen Pfund dotierte Preis an das Projekt „waterspaces“ des Forschungskollektivs Rizoma del agua, das vom Forscher Diego Rivero Borrell geleitet wird. Aus einer Rekordzahl an Einreichungen einstimmig ausgewählt, überzeugt das Konzept für einen innovativen, gemeinschaftsbasierten Wasserspender-Prototypen, der der akuten Wasserknappheit in Mexiko-Stadt gezielt entgegenwirkt.

Die Umsetzung ist in Chimalhuacan geplant, einem der am stärksten von Wasserstress betroffenen Stadtbezirke der Metropole. Dabei soll innerhalb einer bestehenden Sporteinrichtung ein gemeinschaftlich genutzter Raum von rund 50 Quadratmetern entstehen. Regen- und Grundwasser wird über ein fünfstufiges, solarbetriebenes Filtersystem aufbereitet und in einem unterirdischen 10.000-Liter-Tank gesammelt. So kann das System bis zu 23.000 Liter Trinkwasser pro Jahr erzeugen.

Der waterspaces-Prototyp geht nun in die praktische Umsetzung. Die Fortschritte werden vom 12. bis zum 14. November beim World Architecture Festival 2025 (WAF) in Miami präsentiert. Das WAF bietet eine Bühne, auf der zukunftsweisende Ideen für Architektur, Design und Nachhaltigkeit weltweit zusammenkommen.

Mit dem GROHE Water Research Prize setzt sich GROHE seit 2017 dafür ein, innovative Forschungsprojekte zu fördern, die den globalen Herausforderungen rund um Wasser begegnen - von gerechter Verteilung über Versorgungssicherheit bis hin zu nachhaltigem Management. Damit bekräftigt die Marke ihr Engagement, durch Designkompetenz und Forschung Lösungen zu schaffen, die einen echten Unterschied machen.

1 World Meteorological Organization (2025)

2 European Commission (2025)