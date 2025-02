Abgasventilatoren, auch Rauchsauger genannt, befinden sich am Ende des Abgasweges, auf der Schornsteinmündung. Sie werden dann eingesetzt, wenn der Förderdruck/Schornsteinzug dauerhaft zu stark nach unten schwankt. Dann besteht die Gefahr, dass der Zug gänzlich ausbleibt, die Feuerstätte auf Störung geht, oder Rauch- und Abgasbildung im Wohn – bzw. Aufstellraum auftritt. Für einen effizienten und emissionsarmen Betrieb von Feuerungsanlagen gibt es weitere Zubehörkomponenten wie Zugbegrenzer oder Abgas- und Verbrennungsluftklappen. Die Lösungen für Probleme an Feuerungsanlagen werden vorgestellt und ihr Zusammenwirken besprochen. Bei gut ausgelegten Feuerungsanlagen mit den entsprechenden Zubehörkomponenten spricht man auch vom "Intelligenten Schornstein".



