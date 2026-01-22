Der Brennstoff Holz steht für eine CO2-arme Verbrennung, da bei der Verbrennung die Menge an CO2 freigesetzt wird, die im Laufe des Wachstums aus der Umgebungsluft aufgenommen wurde. In den letzten Jahren ist hinsichtlich der Verbrennung von Holz auch das Thema Feinstaub in den Fokus gerückt. In dem Webinar erfahren Sie, welche Vorteile moderne, innovative Feuerstätten für Scheitholz und Pellets hinsichtlich eines emissionsarmen Betriebes haben und wie auch bestehende Kaminöfen mit Feinstaubpartikelabscheidern nachgerüstet werden können. Mit neuen Techniken wird ein effizienter und feinstaubarmer Betrieb dieser Feuerstätten ermöglicht.

