22.01.2026  Pressemeldung Alle News von Raab

RaabAcademy - Webinar: Saubere Luft und Holzfeuerungen - Ein Widerspruch?

Am 26. Januar 2026 um 17:00 Uhr 1 Std.

Der Brennstoff Holz steht für eine CO2-arme Verbrennung, da bei der Verbrennung die Menge an CO2 freigesetzt wird, die im Laufe des Wachstums aus der Umgebungsluft aufgenommen wurde. In den letzten Jahren ist hinsichtlich der Verbrennung von Holz auch das Thema Feinstaub in den Fokus gerückt. In dem Webinar erfahren Sie, welche Vorteile moderne, innovative Feuerstätten für Scheitholz und Pellets hinsichtlich eines emissionsarmen Betriebes haben und wie auch bestehende Kaminöfen mit Feinstaubpartikelabscheidern nachgerüstet werden können. Mit neuen Techniken wird ein effizienter und feinstaubarmer Betrieb dieser Feuerstätten ermöglicht.

Jetzt anmelden

Joseph Raab GmbH & Cie. KG
Joseph Raab GmbH & Cie. KG
Gladbacher Feld 5
56566 Neuwied
Deutschland
Telefon:  02631 - 913-0
www.raab-gruppe.de
