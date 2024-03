Das modulare und vielseitig einsetzbare AL-System wurde weiterentwickelt und kann nun dank der Beschichtung mit einer PET-Verbundfolie auch im Außenbereich verwendet werden. Das SILVER-System ist pickfest, UV- und witterungsbeständig und eignet sich besonders für die Dämmung der oberirdischen Anschlüsse von Monoblock-Wärmepumpen im Außenbereich. Die neue Produktserie wird vom 19. bis 22. März 2024 auf der SHK+E in Essen am Stand 3A01 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das SILVER-System kann auch in Kombination mit einer Kautschukdämmung verwendet werden. Als zusätzliche Ummantelung schützt es die Kautschukdämmung vor Nässe sowie UV-Strahlung und erfüllt bei passend kombinierter Dämmschichtdicke die im Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorgeschriebenen 200% im Außenbereich.

Das SILVER-System eignet sich ideal für die Dämmung der Anbindeleitung der Monoblock-Wärmepumpe.

Bernd Koch, Isolierfachmann bei GWK Kuhlmann, betont: "Unser neues SILVER-System setzt Maßstäbe in Sachen Vielseitigkeit und Dämmleistung. Es stellt eine Antwort auf Kundenbedürfnisse nach effektiven Lösungen im Außenbereich dar. Die Kombination aus Hartschaum und widerstandsfähiger Verbundfolie PET-Folie macht es zu einer robusten und langlebigen Wahl für unterschiedlichste Einbausituationen."

Die patentierten Konzepte „PIP“ (Pipe-in-Pipe) und „POP“ (Pipe-over-Pipe) sind auch für das SILVER-System verfügbar. Bei diesem System werden aufeinander abgestimmte Innen- und Außenrohre kombiniert, um vielfältige Einbausituationen abdecken zu können und 200% Dämmschichtdicke nach GEG zu gewährleisten.

Das Dämmsystem ist zum Start mit Rohrdämmung und Winkeln in den Dämmschichtdicken 100% und 200% nach GEG und der Größe 96 mm lieferbar. Weitere Bauteile sowie weitere Dimensionen sind in Planung und folgen in Kürze.