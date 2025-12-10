Effiziente Dämmung für die Anschlussleitungen von Monoblock-Wärmepumpen mit dem SILVER-System von GWK Kuhlmann.
Es überzeugt nicht nur durch ausgezeichnete Dämmeigenschaften, sondern bietet auch eine optisch ansprechende Dämmung für die Anschlussleitungen von Monoblock-Wärmepumpen. Zudem kann das SILVER-System in Kombination mit Kautschukdämmung verwendet werden. Als zusätzliche Ummantelung schützt es die Kautschukdämmung vor Nässe und UV-Strahlung und erfüllt, bei passend kombinierter Dämmschichtdicke, die im Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorgeschriebenen 200 % im Außenbereich.
Zum Start ist das Dämmsystem mit Rohrdämmung und Winkeln in den Dämmschichtdicken von 100 % und 200 % nach GEG und in der Größe 96 mm erhältlich. Weitere Bauteile sowie zusätzliche Dimensionen sind in Planung und werden bald folgen. Aktuelle Informationen zum Liefersortiment finden Sie unter: www.gwk.de/