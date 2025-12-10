10.12.2025  Pressemeldung Alle News von GWK

Effiziente Dämmung für die Anschlussleitungen von Monoblock-Wärmepumpen mit dem SILVER-System von GWK Kuhlmann.

Das SILVER-System von GWK Kuhlmann wurde speziell als Dämmsystem für den Außenbereich entwickelt. Die hochwertigen Dämmeigenschaften des Polyurethans werden mit einer Mehrlagenverbundfolie kombiniert, die den Einsatz des Dämmsystems im Freien ermöglicht. Das SILVER-System ist pickfest sowie wetter-, UV- und säurebeständig.

Es überzeugt nicht nur durch ausgezeichnete Dämmeigenschaften, sondern bietet auch eine optisch ansprechende Dämmung für die Anschlussleitungen von Monoblock-Wärmepumpen. Zudem kann das SILVER-System in Kombination mit Kautschukdämmung verwendet werden. Als zusätzliche Ummantelung schützt es die Kautschukdämmung vor Nässe und UV-Strahlung und erfüllt, bei passend kombinierter Dämmschichtdicke, die im Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorgeschriebenen 200 % im Außenbereich.

Zum Start ist das Dämmsystem mit Rohrdämmung und Winkeln in den Dämmschichtdicken von 100 % und 200 % nach GEG und in der Größe 96 mm erhältlich. Weitere Bauteile sowie zusätzliche Dimensionen sind in Planung und werden bald folgen. Aktuelle Informationen zum Liefersortiment finden Sie unter: www.gwk.de/

GWK Kuhlmann GmbH
GWK Kuhlmann GmbH
Franz-Kleine-Straße 16
33154 Salzkotten
Deutschland
Telefon:  05258 - 9836 0
www.gwk.de
