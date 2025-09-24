Mit dem AL-System stellt die GWK Kuhlmann GmbH eine wegweisende Lösung für industrielle Dämmtechnik vor.

Das System basiert auf einem durchdachten Baukastenprinzip und bietet Fachbetrieben, Anlagenbauern und Isolierprofis maximale Flexibilität bei der Dämmung von Rohrleitungen und Armaturen – vom Einzelbauteil bis zur kompletten Station.

Innovation aus Rohr und Bogen

Das Herzstück des Systems bilden Rohre und Bögen in abgestimmten Dimensionen. Durch das von GWK Kuhlmann patentierte PIP- (Pipe-in-Pipe) und POP-System (Pipe-over-Pipe) lassen sich komplexe Dämmanforderungen effizient umsetzen – ohne Sonderteile, ohne Kompromisse. Auch das neue Armaturendämmsystem AL-Box Uni wird direkt aus diesen Systemrohren gefertigt.

Die Dämmboxen können als Wärmedämmung bis zu einer Temperatur von 150 °C eingesetzt werden und sind mit den aktuellen Bestimmungen der EnEV und des GEG konform.

Die formstabilen und leicht zu montierenden Boxen werden mit Spannbändern aus verzinktem Stahl oder mit Spannringen aus Polyamid verschlossen.

Die AL-Box Uni bietet hervorragende Dämmeigenschaften.

Anhand der Ergebnisse, die an der GWK-Wärmeverlust-Testanlage ermittelt wurden, zeigt sich deutlich, welch enormes Einsparpotenzial in der Dämmung von Armaturen und Ventilen steckt.

Bei einem ∆T von 50 K verliert ein Flanschabsperrventil DN 80 in der Baulänge F1 bereits bis zu 135 Watt. Mit einer passenden 50-%-Dämmung kann dieser Wärmeverlust auf 19 Watt reduziert werden.

Ausschreibungstexte und ausführliche Informationen zu allen GWK-Kuhlmann-Systemen finden Sie auf www.ausschreiben.de.