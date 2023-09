Alles wächst von Innen nach Außen.

So auch die Marke und damit Anziehungskraft als Arbeitgeber.

Alles fängt mit der Führung und dem Umgang mit den eigenen Mitarbeitern an. Sind diese mit dem großen „Warum?“ im Unternehmen im Einklang und bieten ein tolles Arbeitsumfeld, wächst daraus eine starke Arbeitgebermarke. Diese muss dann nur zielgerichtet kommuniziert werden. Vor allem sind dann auch eigene Mitarbeiter bereit Freunde, Familie und Bekannte (Netzwerk) auf das Unternehmen als möglichen Arbeitsplatz aufmerksam zu machen.

Warum es sich lohnt als Investor/Käufer von Handwerksunternehmen die Nachfolge des Inhabers im Vorfeld aktiv mitzugestalten?

Bei der Übernahme eines Handwerksunternehmens steht man häufig vor dem Problem, das mit dem Ausscheiden des aktuellen Inhabers ein Vakuum an der Unternehmensspitze entsteht.

Die Gründe, diese Lücke als Käufer/Investor bereits im Vorfeld der Übernahme zu schließen, haben wir in einem PDF kurz dargestellt, welches Sie hier downloaden können.

Gleich bei mir daheim um die Ecke, habe ich diesen schönen Gedanken entdeckt. Er spiegelt ein Grundproblem vieler Menschen wider.

Der schnelllebige Alltag und die unreflektierte Nutzung von sozialen Medien führen zu einem ständigen Vergleichen mit anderen und einem wahren Optimierungsdrang.

Die Zeit, um

… in sich hineinzuhorchen und zu sehen, was einem gut tut, was einem wichtig ist, was man wirklich tun möchte usw.,

… in einem Bereich/einer Tätigkeit wirklich gut zu werden und dazu zu stehen, wenn vielleicht nicht jeder den Weg richtig findet,

… zu wachsen und sich Schritt für Schritt zu entwickeln – ohne gleich mehrere Stufen überspringen zu müssen,

nehmen sich immer weniger Menschen. Zu hoch ist "Druck" abgehängt und damit unsichtbar zu werden.

Es wäre schön, wenn sich unsere Leben, unabhängig der Meinung anderer, wieder ein Stückweit entschleunigt.

Was passiert, wenn der Inhaber eines Handwerksunternehmen, die eigene Nachfolge nicht bereits vor dem Unternehmensverkauf regelt?

Viele Handwerksunternehmer stehen vor dem großen Problem, keinen Ersatz für sich selbst und damit für die Leitung des eigenen Betriebes zu haben.

Ohne die Lösung der eigenen Nachfolge ist eine Unternehmensübergabe gar nicht oder schwierig darstellbar. Hier finden Sie ein kurzes PDF darüber, was passiert, wenn die eigene Nachfolge nicht bereits vor dem Unternehmensverkauf geregelt wird.

Kinder sind die besten Life-Coaches. Sie wissen noch, was Leben ausmacht.

In der Freizeit / am Wochenende gehört meine Zeit meiner Familie. Jeder Moment mit den Kindern ist kostbar und verdammt lehrreich.

Am vergangenen Wochenende spiegelten Sie mir auf dem Spielplatz, was uns Erwachsenen zugegebener Maßen abgeht: Kinder stellen das eigene Erleben/das Tun vor das daraus resultierende Ergebnis. Bei uns Erwachsenen ist das häufig umgekehrt, oder?

So wird die riesen Sandburg mit dem gleichen Eifer zerstört, mit dem diese mühsam aufgebaut wurde. Und zwar ein Stückweit weg vom Sandkasten. Der Sand wurde dutzende Male einzeln mit einer Schaufel im Vollsprint zum Bauplatz transportiert. Auf meine Frage, warum die beiden denn nicht einfach den Sandeleimer zu Hilfe nehmen und dann nur einmal laufen, bekam ich die Antwort: „Nein. Wir müssen laufen. Das gehört dazu. Das macht Spaß.“

Ich hoffe meinen Kindern bleibt diese Leichtigkeit noch sehr lange erhalten – und ich hoffe, dass uns Erwachsenen diese Leichtigkeit mit Änderung des Blickwinkels und des eigenen Verhaltens wieder zufällt. Ich werde es auf jeden Fall versuchen.

