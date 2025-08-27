27.08.2025  Pressemeldung Alle News von PAM BUILDING

PAM GLOBAL® Rep INOX Verbindung - Die Lösung für Reparatur- und Sanierungsarbeiten

Mit der neuen PAM GLOBAL® Rep INOX Verbindung schafft Pam Building eine universell einsetzbare Reparaturlösung für SML-Systeme nach DIN EN 877 – auch kompatibel mit alten GA-Muffen-Gussrohren (nach Muffenentfernung). Die hochwertige V4A-Materialqualität (1.4571 & 1.4404) macht sie besonders korrosionsbeständig und für den Erdreich-Einsatz geeignet. Die Brandschutzeigenschaften sind identisch mit dem PAM GLOBAL® Rapid Verbinder.

Highlights:

  • Passend für PAM GLOBAL® S, Plus & ITINERO®
  • Vollständig zu öffnen & einfach zu montieren
  • Druckbeständig bis 10 bar (DN 150: 5 bar)
  • Optional längskraftschlüssig mit UNIGRIP Kralle
  • Verfügbar in DN 50–150 mit M8-Schrauben

Ideal für anspruchsvolle Sanierungsprojekte. Jetzt mehr erfahren & technische Infos downloaden!

Pam Building • Fornatis Deutschland GmbH
Frankfurter Straße 720 - 726
51145 Köln
Deutschland
Telefon:  +492203 9784-310
www.pambuilding.de
