Mit der neuen PAM GLOBAL® Rep INOX Verbindung schafft Pam Building eine universell einsetzbare Reparaturlösung für SML-Systeme nach DIN EN 877 – auch kompatibel mit alten GA-Muffen-Gussrohren (nach Muffenentfernung). Die hochwertige V4A-Materialqualität (1.4571 & 1.4404) macht sie besonders korrosionsbeständig und für den Erdreich-Einsatz geeignet. Die Brandschutzeigenschaften sind identisch mit dem PAM GLOBAL® Rapid Verbinder.

Highlights:

Passend für PAM GLOBAL ® S, Plus & ITINERO ®

S, Plus & ITINERO Vollständig zu öffnen & einfach zu montieren

Druckbeständig bis 10 bar (DN 150: 5 bar)

Optional längskraftschlüssig mit UNIGRIP Kralle

Verfügbar in DN 50–150 mit M8-Schrauben

Ideal für anspruchsvolle Sanierungsprojekte. Jetzt mehr erfahren & technische Infos downloaden!