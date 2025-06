Kleinfeuerungsanlagen im häuslichen Bereich unterliegen den Anforderungen der 1. Bundes- Immissionsschutzverordnung (1.BImSchV). Die 1.BImSchV stellt Anforderungen und legt Emissionsgrenzwerte fest, die im Betrieb wiederkehrend durch den Schornsteinfeger überwacht werden (Emissionsmessungen z.B. für Staub und Kohlenmonoxid). Darüber hinaus gibt es Empfehlungen für Grenzwerte in der Luft von der Weltgesundheitsorganisation WHO, verbindliche Grenzwerte der EU und deren Umsetzung z.B. in Deutschland in der 39. BImSchV. Wie stehen diese unterschiedlichen Grenzwerte im Zusammenhang? Wie sind sie zu bewerten und welche innovativen Techniken gibt es für die Holzverbrennung zu Luftreinhaltung? Auf diese Fragen werden im Webinar die Antworten gegeben und Produkte mit ihren Einsatzbereichen aus dem Hause Kutzner+ Weber vorgestellt.

