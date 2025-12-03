Vertriebsleitung im Außendienst (m/w/d) Gebiet Nord
Das Unternehmen
Als deutsche Vertriebsgesellschaft der französischen Pam Building Gruppe ist Fornatis führender Systemanbieter für hochwertige Entwässerungssysteme aus Gusseisen. Das Produktportfolio umfasst durchgängige Lösungen für Grundstücks-, Gebäude- und Dachentwässerung, die ausschließlich über den qualifizierten Sanitärfachhandel vertrieben werden.
Aufgaben
- Betreuung und Beratung von Fachplanern, Installateuren, Fachgroßhandel, Architekten und Bauunternehmen im Vertriebsgebiet
- Akquise privater und öffentlicher Bauvorhaben
- Einbringung der Produkte in Planung und Umsetzung
- Ansprechpartner für kommerzielle und technische Fragestellungen
- Durchführung von Bedarfs- und Wettbewerbsanalysen
Anforderungen
- Technische oder kaufmännische Ausbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung in der SHK-Branche, idealerweise im Vertrieb
- Technisches Verständnis und verkäuferisches Geschick
- Hohe Eigenmotivation und Selbstorganisation
- Erfahrung mit MS-Office und CRM-Systemen (Salesforce)
- Reisebereitschaft, idealerweise Wohnsitz im Vertriebsgebiet
Angebot
Festanstellung, konkurrenzfähiges Gehalt mit Sonderzahlungen, Firmenwagen inkl. Tankkarte, Jobrad, Bezuschussung betriebliche Altersvorsorge, flache Hierarchien, flexible Arbeitszeit mit Homeoffice, Weiterbildungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen unter: www.pambuilding.de/offene_stellen oder direkt zum Bewerbungsportal: Gebietsverkaufsleitung im Außendienst (m/w/d) Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein - Job Homeoffice - Pam Building