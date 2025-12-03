03.12.2025  Stellenangebot Alle News von PAM BUILDING

Vertriebsleitung im Außendienst (m/w/d) Gebiet Nord

Die Fornatis Deutschland GmbH (Handelsmarke Pam Building) sucht im Rahmen einer Nachfolgeregelung eine Vertriebsleitung für das Gebiet Nord (Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein).

Das Unternehmen

Als deutsche Vertriebsgesellschaft der französischen Pam Building Gruppe ist Fornatis führender Systemanbieter für hochwertige Entwässerungssysteme aus Gusseisen. Das Produktportfolio umfasst durchgängige Lösungen für Grundstücks-, Gebäude- und Dachentwässerung, die ausschließlich über den qualifizierten Sanitärfachhandel vertrieben werden.

Aufgaben

  • Betreuung und Beratung von Fachplanern, Installateuren, Fachgroßhandel, Architekten und Bauunternehmen im Vertriebsgebiet
  • Akquise privater und öffentlicher Bauvorhaben
  • Einbringung der Produkte in Planung und Umsetzung
  • Ansprechpartner für kommerzielle und technische Fragestellungen
  • Durchführung von Bedarfs- und Wettbewerbsanalysen

Anforderungen

  • Technische oder kaufmännische Ausbildung
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der SHK-Branche, idealerweise im Vertrieb
  • Technisches Verständnis und verkäuferisches Geschick
  • Hohe Eigenmotivation und Selbstorganisation
  • Erfahrung mit MS-Office und CRM-Systemen (Salesforce)
  • Reisebereitschaft, idealerweise Wohnsitz im Vertriebsgebiet

Angebot

Festanstellung, konkurrenzfähiges Gehalt mit Sonderzahlungen, Firmenwagen inkl. Tankkarte, Jobrad, Bezuschussung betriebliche Altersvorsorge, flache Hierarchien, flexible Arbeitszeit mit Homeoffice, Weiterbildungsmöglichkeiten.

Weitere Informationen unter: www.pambuilding.de/offene_stellen oder direkt zum Bewerbungsportal: Gebietsverkaufsleitung im Außendienst (m/w/d) Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein - Job Homeoffice - Pam Building

Pam Building • Fornatis Deutschland GmbH
Pam Building • Fornatis Deutschland GmbH
Frankfurter Straße 720 - 726
51145 Köln
Deutschland
Telefon:  +492203 9784-310
www.pambuilding.de
Anzeigen
Bosch Home Comfort
JUSTUS GmbH
ETHERMA Deutschland GmbH
WOLF GmbH
Bosch Home Comfort Group

DESTATIS:

28.11.2025

Reallöhne im 3. Quartal 2025 um 2,7 % höher als im Vorjahresquartal
mehr

Inflationsrate im November 2025 voraussichtlich +2,3 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

28.11.2025

Erwerbstätigkeit im Oktober 2025 saisonbereinigt nahezu unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

28.11.2025

Importpreise im Oktober 2025: -1,4 % gegenüber Oktober 2024
mehr

Einzelhandelsumsatz im Oktober 2025 real um 0,3 % niedriger als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung