Bildrechte: Hansa Armaturen GmbH
10.10.2025  Pressemeldung

Neue Armaturenserie HANSAGENESIS: Italienisches Design trifft auf deutsche Ingenieurskunst

Die neue HANSAGENESIS Familie bietet ein vielseitiges Sortiment an Armaturen für Waschtisch, Wanne und Dusche, das sich optimal an die Anforderungen unterschiedlichster Einbausituationen in modernen Bädern anpasst.

Für die individuelle Gestaltung bietet die Kollektion eine große Auswahl an Oberflächen: von Chrom über Matt-Schwarz bis hin zu Stahl gebürstet und Bronze gebürstet. Damit sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. In perfekter Abstimmung zum HANSAAURELIA Duschsystem verwandeln sie gemeinsam alltägliche Duschmomente in ein besonderes Erlebnis und schaffen ein stimmiges Gesamtbild im Badezimmer.

