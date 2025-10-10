Neue Armaturenserie HANSAGENESIS: Italienisches Design trifft auf deutsche Ingenieurskunst
Für die individuelle Gestaltung bietet die Kollektion eine große Auswahl an Oberflächen: von Chrom über Matt-Schwarz bis hin zu Stahl gebürstet und Bronze gebürstet. Damit sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. In perfekter Abstimmung zum HANSAAURELIA Duschsystem verwandeln sie gemeinsam alltägliche Duschmomente in ein besonderes Erlebnis und schaffen ein stimmiges Gesamtbild im Badezimmer.
