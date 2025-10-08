HANSAGENESIS verbindet fließende, organische Formen mit architektonischer Präzision. Weiche Kurven treffen auf klare Kanten – dabei hat jede Linie ihre Bestimmung, ist durchdacht und jedes Detail mit Sorgfalt und Augenmaß gestaltet. Bildrechte: Hansa Armaturen GmbH

1962 brachte das Stuttgarter Unternehmen HANSA als erster Hersteller in Europa einen Einhandmischer aus eigener Entwicklung auf den Markt. Seitdem steht das Unternehmen für hochwertige Armaturen, die im privaten wie öffentlichen Bereich Maßstäbe setzten. Nach rund 63 Jahren und nach vielen Erfolgsmodellen wie der legendären HANSAMURANO folgt jetzt die nächste Generation: HANSAGENESIS. Die neue Armaturenfamilie verbindet italienisches Design mit deutscher Handwerkskunst und überzeugt mit praxisgerechten Funktionen und moderner Technik.

Die neue HANSAGENESIS Familie bietet ein vielseitiges Sortiment an Armaturen für Waschtisch, Wanne und Dusche, das sich optimal an die Anforderungen unterschiedlichster Einbausituationen in modernen Bädern anpasst. Die Auswahl für den Waschtisch reicht von der klassischen Standardausführung für den täglichen Gebrauch über eine erhöhte Variante mit zusätzlichem Freiraum bis hin zu schwenkbaren Modellen mit seitlichem Hebel. Für Badezimmer mit einer reduzierten, klaren Designsprache wurde extra eine wandauslaufende Variante mit einem neuen 3.0 Vario Unterputz-Körper entwickelt. Diese ermöglicht eine flexible Positionierung. Ein weiterer Effekt dieser Variante: Sie schafft gleichzeitig mehr Platz am Waschtisch für Utensilien und Accessoires. Auch im Bereich Dusche und Wanne setzt HANSAGENESIS auf intuitive Bedienung. Der Wechsel zwischen Wanneneinlauf und Handbrause erfolgt über einen integrierten Knopfmechanismus, der sich mit einem einfachen Handgriff betätigen lässt.

Die eingebaute Drucktaste ist dabei vollständig in die Armatur integriert und fügt sich nahtlos ins Design. Für Badarchitekten und Endkunden entsteht so eine Lösung, die sowohl gestalterisch als auch funktional überzeugt.

Technik für den Alltag: robust, durchdacht und langlebig

Besonderes Augenmerk bei der Entwicklung lag – neben Design und Funktion – auf Hygiene und Langlebigkeit. Die nahtlose Oberfläche der Armatur hat nur wenige sichtbare Fugen oder Rillen, wodurch sich Ablagerungen wie Schmutz, Bakterien oder Kalk deutlich reduzieren lassen. Ein fester Dichtungsring unter der Hebelkappe schützt zusätzlich und verhindert, dass Reinigungsflüssigkeiten ins Innere des Armaturenkörpers gelangen. So ist die Armatur besonders leicht zu reinigen, hygienisch sicher und dauerhaft zuverlässig.

Spezielle Positionierung des Strahlreglers macht den Unterschied

Auf den ersten Blick kaum sichtbar, aber technisch perfekt durchdacht: Die Positionierung des Strahlreglers der HANSAGENESIS ist ein weiteres Beispiel deutscher Ingenieurskunst. Anders als bei herkömmlichen Modellen wurde zwischen Regler und Auslaufrand bewusst ein kleiner Abstand gelassen. Dieser kleine Spalt verhindert, dass sich Wassertropfen am Auslauf festsetzen. Sollten dennoch Tropfen zurückbleiben, sammeln sie sich am Strahlregler, der sich besonders leicht reinigen lässt. Ein weiteres durchdachtes Detail: Der Strahlregler ist bei allen Armaturen um Plus/Minus sechs Grad verstellbar. So lässt sich der Wasserstrahl individuell ausrichten und optimal an jedes Waschbecken, bzw. den gesamten Waschplatz anpassen.

Die schlanke 3.0-Kartusche verfügt über eine individuell einstellbare Heißwassersperre und einer einstellbaren Mengenbegrenzung. Auf Wunsch kann hier zwischen 40, 60 und 80 Prozent oder vollem Durchfluss variiert werden.

Anstelle einer klassischen Zugstange verfügt HANSAGENESIS über einen eleganten Push-Open-Ablauf aus Metall, in einer robusten Ausführung, die sich ebenfalls leicht reinigen lässt und den hygienischen Betrieb unterstützt.

Ergänzend sorgt eine seitenbediente Variante mit einem um 120 Grad schwenkbaren Auslauf für zusätzliche Flexibilität. Das Material der Serie besteht aus bleiarmer Messinglegierung, die die Vorgaben der EU-Trinkwasserrichtlinie (2020/2184, gültig ab dem 01.01.2027) erfüllt.

Der optionale Kaltstart bei der top-bedienten Variante trägt darüber hinaus zu einem reduzierten Energieverbrauch bei. Denn: Im Regelfall steht der Hebel einer Armatur in der Mittelstellung. Wird nun bei einer herkömmlichen Armatur der Hebel geöffnet, wird automatisch Warmwasser entnommen – ob dieses benötigt wird oder nicht. Bei einer Armatur mit Kaltstartfunktion ist dies nicht der Fall. Denn beim Öffnen des Hahns in der Mittelstellung wird das Wasser nicht sofort gemischt, sondern erst, wenn der Hebel bewusst gedreht und Warmwasser tatsächlich benötigt wird. Auf diese Weise lässt sich der Warmwasserverbrauch um bis zu 53% senken.

Gemacht für HANSABLUEBOX

Für ein Bad mit klarer Linie und stilvollem Look bringt die HANSABLUEBOX ihre Stärken ins Spiel. Sie ist vielseitig einsetzbar und kompatibel mit allen Armaturen samt Rosetten aus den HANSA Baureihen, einschließlich der neuen Armaturenfamilie HANSAGENESIS. Unsichtbar im Hintergrund verbaut, sorgt sie dafür, dass Rohre, Ventile und Regler elegant hinter der Wand verschwinden. Mit ihren vier Standardanschlüssen lässt sie sich problemlos an unterschiedliche Rohrsysteme anbinden und flexibel an individuelle Kundenanforderungen anpassen.

Design, das inspiriert – ohne Kompromisse bei der Technik

Die Designentwicklung lag bei HANSAGENESIS komplett in italienischer Hand. HANSA Chefdesigner Enrico Bosa engagierte das renommierte italienische Designstudio Debiasi Sandri. Gemeinsam machte das Team sich zur Aufgabe, ein zeitloses, minimalistisches Produktdesign in Einklang mit ausgereifter Technik entstehen zu lassen. Ein zentrales Merkmal der Armaturenfamilie ist eine präzise definierte Kante, die dem Armaturenkörper eine unverwechselbare visuelle Sprache verleiht. Besonders viel Energie legte man in die Entwicklung eines besonders dünnen Hebels. Der Anspruch: Die Bedieneinheit sollte minimalistisch wirken, zugleich robust sein und Nutzern ein angenehmes Handling ermöglichen. HANSAGENESIS verkörpert durch diesen essenziellen Bestandteil eine klare, zurückhaltende Eleganz, die jedem Bad eine subtile Raffinesse verleiht. Ob Armaturen für Waschtisch, Dusche oder Wanne – jedes Element folgt dem einheitlichen Designkonzept und bringt mit präzisen Linien und markanten Formen spürbare Harmonie in den Raum. Für die individuelle Gestaltung bietet die Kollektion eine große Auswahl an Oberflächen: von Chrome über Matt Schwarz bis hin zu Stahl gebürstet und Bronze gebürstet. Damit sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt.

Perfekte Symbiose für ein stimmiges Badezimmerambiente entwickelt

Die HANSAGENESIS Duscharmaturen sind die ideale Ergänzung des in 2024 gelaunchten Duschsystems HANSAAURELIA. In perfekter Abstimmung zueinander verwandeln sie alltägliche Duschmomente in ein besonderes Erlebnis und schaffen ein stimmiges Gesamtbild.

Langfristige Sicherheit inklusive

Verlässlichkeit und Qualität stehen bei HANSA an erster Stelle. Der Stuttgarter Armaturenhersteller überzeugt nicht nur durch die hochwertige Verarbeitung seiner Produkte, sondern auch durch einen erstklassigen Service, der in Kundenzufriedenheitsumfragen regelmäßig positive Bewertungen erhält. Auch im Falle von Ersatzteilen ist Verlässlichkeit garantiert: Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Darüber hinaus greift für Fachhandwerker die ZVSHK-Gewährleistungsvereinbarung über fünf Jahre. Ein wesentlicher Vorteil ist die zehnjährige Nachkaufgarantie auf Ersatzteile, die langfristige Planungssicherheit und eine verlässliche Nutzung gewährleistet.