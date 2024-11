Grafik: Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG

Befreit man die Frage nach dem Termin für mögliche Neuwahlen von wahlkampftaktischen Überlegungen und erwartet, dass die Politik sich an ihren eigenen Zahlen orientiert, muss der Termin für die Neuwahlen so schnell wie möglich kommen. März 2025 wäre dann auf jeden Fall zu spät und würde die Branche ein Quartal Geschäftschancen kosten.

Hintergrund: Das zarte Wachstum des BIP im Jahr 2025 in Höhe von 0,7% basiert im Wesentlichen auf der Annahme, dass der private Konsum ansteigt und Wachstumsimpulse liefert. Während der Corona-Krise war die Sparquote der Deutschen von ca. 11% auf fast 15% angestiegen. Unsichere Zeiten ließen die Leute vorsichtig werden und mäßiger konsumieren. Seit ca. zwei Jahren sinkt die Sparquote wieder Richtung 11%. Gefühlt mehr Klarheit und Sicherheit, führt zu mehr Konsumfreude, was dann das Wachstum des BIP im Jahr 2025 retten soll.

Diese konjunkturelle Annahme ist eh schon knapp an der Grenze der Vertretbarkeit. Denn zeitgleich signalisiert der Bau für das Jahr 2025 ein jahresdurchschnittliches Minus von 1,7%, bei einer Erholung gegen Jahresende. Im Umkehrschluss: Es kommt also im ersten Halbjahr 2025 am Bau „dicke“ mit Werten schlechter als -1,7%.

Der herbeigesehnte Konsumhebel, auf den die Politik bei der Konjunkturprognose für das Jahr 2025 voll setzt, würde durch Neuwahlen, die erst im März stattfinden, völlig konterkariert.

Je später die Neuwahlen, je länger die Situation in der Schwebe, desto später wird der private Konsum anspringen. Neuwahlen im März kosten die Branche ein Quartal bzw. ein Viertel ihres potenziellen Wachstums! Und ob wir dann im Rest des Jahres noch die Kurve bekommen, wäre dann auch fraglich.