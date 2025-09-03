Gute Dämmung muss nicht zeitaufwendig sein! Das Baukastensystem der EPP-Serie von GWK Kuhlmann bietet eine unkomplizierte Komplettlösung. Bei täglichen Arbeiten, wie Kesselumstellungen oder der Montage von Heizungsanlagen, trifft man häufig auf ungedämmte Ventile und Anschlüsse. Mit minimalem Aufwand kann die fehlende Dämmung direkt vor Ort ergänzt werden. Dank der Dämmboxen für Kugelhähne und Leitungen spart der Anlagenbetreiber, besonders angesichts gestiegener Kosten, einiges an Energie und Geld. Die Kombination einzelner Bauteile ermöglicht eine flexible Lösung für die meisten Installationssituationen.

Die GWK Kuhlmann EPP-Box ist leicht zu installieren, abnehmbar, wiederverwendbar und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Darüber hinaus verfügt sie über einen internen geometrischen Verschluss. Dadurch werden externe Verschlüsse unnötig, die die Dämmung beschädigen könnten. Das Material EPP (expandiertes Polypropylen) kann bis zu einer Temperatur von +110 °C eingesetzt werden. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0, 040 W/mK bei 10 °C und der diesbezüglich kalkulierten Wandstärke entsprechen diese Dämmungen dem aktuellen GEG und der EnEV.

Über die umfangreiche Passliste können die Armaturen der verschiedenen Hersteller schnell und einfach der passenden Armaturendämmung zugeordnet werden: GWK Kuhlmann Passliste