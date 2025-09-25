Mit einer praktischen Neuerung macht UWS die Arbeit von SHK-Fachbetrieben jetzt noch effizienter: Der WaterBoy Messkoffer lässt sich direkt an den Aufbereitungsgeräten Heaty Ferriline No. 2 und Heaty Profiline No. 2 befestigen. Damit sind Messung, Aufbereitung und Dokumentation erstmals in einer kompakten Einheit vereint – mobil, zuverlässig und jederzeit einsatzbereit.

Das WaterBoy Messgerät überzeugt durch präzise Dualmessung von pH-Wert und Leitfähigkeit, automatische Richtlinien-Abgleiche nach VDI, ÖNORM und SWKI sowie die Möglichkeit, alle Ergebnisse objektbezogen zu speichern. Die Bedienung erfolgt intuitiv über die WaterBoy App, die Protokolle automatisch erstellt und als PDF ausgibt. Damit wird die Dokumentation nicht nur einfacher, sondern auch rechtssicher und normenkonform.

Die Heaty Ferriline No. 2 und Heaty Profiline No. 2 gelten als besonders leistungsstarke Bypass-Aufbereitungsgeräte. Mit optimierter Hydraulik, druckunabhängigem Durchflussregulierer und integrierter Heißwasserpumpe ermöglichen sie eine normgerechte Aufbereitung in nur einem Arbeitsschritt. Für zusätzliche Sicherheit sorgen eine automatische Entlüftung, eine Filterkapazitätsanzeige sowie der integrierte Magnetflussfilter MAGella twister5. Mit einer Füllleistung von bis zu 1.200 Litern pro Stunde sind die Geräte sowohl effizient als auch vielseitig einsetzbar.

Im Rahmen der aktuellen UWS Jahresaktion profitieren Fachbetriebe gleich doppelt: Beim Kauf eines Aufbereitungsgeräts gibt es das komplette WaterBoy Koffer Set und die Halterung kostenlos dazu. Alle Details sind online abrufbar unter www.uws-technologie.de/neue-uws-jahresaktion-waterboy-geschenkt .