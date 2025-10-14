In der 1. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (1. BImSchV) werden im §19 Anforderungen an die Lage der Mündung, die Höhe über Dach und die Entfernung zur Nachbarbebauung geregelt. Für Neubauten und neu zu errichtende Schornsteine in bestehenden Gebäuden ist für Feuerstätten, die mit festen Brennstoffen betrieben werden, der Absatz 1 zu beachten. In diesem Webinar werden zunächst die Anforderungen im §19 der 1. BImSchV vorgestellt und anschließend die Produkte der Raab-Gruppe wie Leichtbauschornstein, Teleskop-Abspannset, Statikset 6.5 Meter mit ihren Einsatzbereichen besprochen. Anschließend wird auf wichtige Fragen in dem Auslegungskatalog der Länder- Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) eingegangen. Z. B., unter welchen Voraussetzungen von den Anforderungen im Absatz 1 im §19 abgewichen werden kann, wenn ein Feinstaub- Partikelabscheider eingesetzt wird.

