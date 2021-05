Pressemeldung

Mut zur Farbe: Mit Classic Duo Oval unterstreicht Kaldewei in diesem Jahr erneut besonderes Trendgespür. Die freistehenden Badewannen der Serie sind gleich in einer ganzen Bandbreite moderner Bicolor-Varianten – einem der aktuellen Design-Trends – verfügbar. Darüber hinaus gibt es die Classic Duo Oval in einer völig neue Farbpalette: der Coordinated Colours Collection. Das Farbspektrum taucht die luxuriöse Stahl-Emaille in warme Grautöne, softes Beige und edles Schwarz.

Perfekte Zweisamkeit – Classic Duo Oval überzeugt in Optik und Komfort

Bicolore Badewannen sind ein Must-have im modernen Badezimmer. Erst recht bei den freistehenden Modellen sorgen zweifarbige Designs für echte Eyecatcher-Effekte. Mit der Serie Classic Duo Oval feiert Kaldewei die Zweisamkeit gleich doppelt: Die ovale Grundform, zwei identische Rückenschrägen und der Mittelablauf sorgen dafür, dass man auch zu zweit äußerst angenehm und komfortabel baden kann. Die edle Verkleidung betont den hohen Designanspruch und ermöglicht eine freistehende Platzierung.

Zeitgemäße Maßstäbe in Sachen Farbharmonie und Wertigkeit

Der Purismus und eine schlichte Eleganz, die die Classic Duo Oval auszeichnen, sind dazu ab sofort in individuell gehaltenen Optiken zu haben. Dank der farblichen Kombinationsmöglichkeiten wird modernes Design im Bad so unmittelbar erlebbar. Die starken Emaille-Farben sorgen für ein harmonisches Gesamtbild oder bilden einen spannenden Kontrast zur Wannenschürze , die in Alpinweiss, Alpinweiss matt, Schwarz glänzend und Lavaschwarz matt erhältlich ist. Das stimmig durchdachte Konzept der breit gefächerten Farbpalette ermöglicht eine Vielzahl von Kombinationen und setzt neue Maßstäbe in Sachen Farbharmonie und Wertigkeit. Neben der Centro Duo Oval sind auch die freistehenden Modelle Conoduo und Ellipso Duo Oval mit einer farbigen Schürze erhältlich.