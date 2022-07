Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) hat im Juni 2022 offiziell seine neue „Hauptstadtrepräsentanz der Gebäudetechnik“ eröffnet. Die neue Geschäftsstelle hat ihren Sitz im Deutschen Institut für Normung (DIN), wo weitere Verbände der technischen Gebäudeausrüstung ihren Sitz haben. „Wir bieten hier ab sofort Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft einen Ort, um offen, transparent und konstruktiv gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen der Klimaneutralität im Gebäudebereich sowie der Gesundheitsversorgung in Deutschland zu entwickeln“, sagt Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer des ZVSHK. Angesiedelt sind in der Geschäftsstelle neben dem politischen Büro der Hauptgeschäftsführung die politisch wichtigen und einflussreichen Referate „Energie- und Wärmetechnik“ sowie „Demografischer Wandel“. Auch das Referat für IT-Projekte ist Teil der Berliner Geschäftsstelle.

Mit dem Umzug seiner bisherigen Geschäftsstelle von Potsdam nach Berlin rückt der ZVSHK mit seiner fachlichen Beratungskompetenz räumlich näher an den Bundestag, die Ministerien und das Kanzleramt. „Die Eröffnung der Geschäftsstelle in Berlin fällt genau in die Zeit intensivsten Beratungsbedarfes auf bundespolitischer Ebene“, urteilt Helmut Bramann. „In Sachen Klima-, Energie- und Baupolitik sind wir als Vertreter des SHK-Handwerks von Seiten der Politik gefragter denn je.“

Der Hauptsitz des ZVSHK bleibt in St. Augustin bei Bonn. Die Räumlichkeiten des ZVSHK im Gebäude am Potsdamer Neuen Markt sind vermietet. Hier residiert weiterhin der Fachverband Sanitär Heizung Klima Klempner Brandenburg.

Die Kontaktdaten der Berliner Geschäftsstelle lauten:

Zentralverband Sanitär Heizung Klima

Geschäftsstelle Berlin

Budapester Straße 31

10787 Berlin

berlin(at)zvshk.de